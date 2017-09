Ja no hi ha ferits greus ingressats pels atemptats de Barcelona i Cambrils

Ja no queden persones ferides de gravetat ingressades pels atemptats de Barcelona i Cambrils dels passats 17 i 18 d'agost, segons l'últim balanç fet públic aquest dissabte pel Departament de Salut.

En les últimes hores ha estat donat d'alta el pacient ingressat per l'atemptat de Cambrils, que estava en un hospital de Saragossa. Per tant, ja només queden ingressats 4 afectats menys greus per l'atemptat a les Rambles de Barcelona.

Els 4 hospitalitzats es troben a l'Hospital Sant Pau (2), Sagrat Cor i Hospital del Mar, segons ha detallat en una sèrie de quatre tuits el Departament de Salut de la Generalitat.