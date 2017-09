L'Estat considera «sarcàstic» que la Generalitat proposi ara un «diàleg sense condicions»

El Govern espanyol veu «sarcàstic» que la Generalitat proposi «diàleg sense condicions» a la carta enviada al president Mariano Rajoy. La missiva la signen el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresident, Oriol Junqueras, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. «És sarcàstic que es parli de diàleg a aquestes alçades de curs i amb un seguit de desobediències continuades», va assegurar el portaveu de l'Executiu, Íñigo Méndez de Vigo, tancant la porta així a qualsevol acostament abans de l'1-O.

Méndez de Vigo va explicar que no tenen coneixement de la carta a Moncloa i que, per tant, no entren en valoracions concretes. Ara bé, es va preguntar «com es pot parlar de diàleg a aquestes alçades del curs i amb desobediència continuada que practica la Generalitat, que només planteja referèndum sí o sí, això és un engany».

En la seva carta conjunta, les màximes autoritats del Govern, Parlament i Ajuntament de Barcelona adverteixen que «no dialogar és incompatible amb la resolució dels problemes» i afegeixen que «la nostra disposició al diàleg ha estat, és i serà permanent».

Per part seva, la diputada de la CUP Eulàlia Reguant va llençar un advertiment al Govern català relacionat amb l'enviament de la carta a Rajoy «No hi ha marge per a cap més negociació; que ningú busqui dreceres per possibles marxes enrere».