Més de 700 persones del grup promotor dels Comuns signen el manifest «L'1-O no hi anirem perquè no és un referèndum»

Més de 700 persones han signat el manifest «L'1-O no hi anirem perquè no és un referèndum» del grup promotor format per inscrits a Catalunya en Comú. Segons un comunicat d'aquest col·lectiu difós aquest dissabte, aquestes rúbriques s'han recollit en poc més d'una setmana i volen mostrar «la veu oblidada de la gent que va votar els Comuns».

A més, ha aprofitat per donar les gràcies a aquells que van votar 'no' a la consulta interna de Catalunya en Comú. I s'ha mostrat preocupat perquè la participació no va arribar al 50%. El grup promotor ha explicat que l'1-O no anirà a votar en ús del seu «dret a la llibertat individual» i de la seva «coherència política i personal».

Paral·lelament, el grup promotor dels comuns ha anunciat que vol «fer pública una proposta que interpel·li no només tot l'espai de Catalunya en Comú, sinó el conjunt de la societat catalana, perquè Catalunya no quedi esquinçada per la meitat».