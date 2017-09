Movistar i Vodafone impedeixen l'accés a una de les webs del referèndum "per ordre judicial"

Un jutge ha ordenat a algunes operadores de telefonia i internet que impedeixin l'accés a la web del referèndum ref1oct.eu, que en teoria és una de les rèpliques que està allotjada fora de l'estat. Així ho ha reconegut aquest dissabte al matí Movistar, que en resposta a un client que preguntava perquè no podia accedir a la pàgina allotjada fora de l'estat ha detallat que no s'hi pot entrar "per ordres judicials". També ho ha reconegut Vodafone, que ha detallat a través de les xarxes socials que només bloquegen "l'accés a una pàgina web quan hi ha una ordre judicial".

De moment, però, sí que es pot accedir a aquestes pàgines amb altres companyies com Orange. I també s'hi pot entrar a la versió amb protocol de seguretat https. En canvi, des de divendres a la nit no es pot entrar a la web de ref1oct.cat, que la Generalitat va posar en marxa després del tancament de la web oficial del referèndum. La Fundació PuntCat ho va explicar a través d'un comunicat.

Els usuaris que volen visitar la pàgina ref1oct.cat es troben un missatge que indica que la web "està fora de línia".