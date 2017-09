Puigdemont: «Ni la llei Fraga no s'atrevia a tant!»

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va censurar ahir l'actuació de la Fiscalia per frenar actes i publicacions que promoguin el referèndum de l'1 d'octubre: «Ni la llei Fraga no s'atrevia a tant!», va exclamar.

En un acte a favor del referèndum celebrat al Teatre Principal de Badalona, Puigdemont va criticar el desplegament d'efectius de la Guàrdia Civil a Catalunya: «On era la Guàrdia Civil aquest estiu quan els necessitàvem a l'aeroport? On eren mentre la gent perdia els seus vols?», va preguntar. I va dir que «per a l'Estat la primera amenaça no sembla que sigui el terrorisme o la seguretat, són les paperetes» i afegia: «L'1 d'octubre, o surt reforçat Rajoy i la seva Espanya en blanc i negre, l'Espanya del No-do i la llei Fraga, o guanyem els demòcrates».

Puigdemont va qualificar la situació a Catalunya «d'estat d'excepció encobert» i va recriminar al Govern espanyol que no tingui «coratge» per declarar-ho «oficialment», sinó que busqui els mateixos efectes d'amagatotis perquè, segons el seu parer, els fa «vergonya» estar retallant drets als catalans. «Han perdut el nord i estan a punt de perdre el nord-est si no vigilen», va ironitzar el president català, que va tancar: «No sé si reformaran el codi penal per incloure que pel simple fet de ser català tens una querella garantida». «Rajoy fa temps que té un problema que es diu Rajoy», va dir el president de la Generalitat, i afegint: «El que es veu aquests dies no s'havia vist mai en democràcia».

Puigdemont va recuperar la metàfora en la qual el vicesecretari de comunicació del PP, Pablo Casado, va comparar «la nació espanyola» amb un transatlàntic i va dir: «Si Espanya és com un gran transatlàntic, el PP és el seu iceberg». «Fa uns anys ens deien que en absència de violència es podia parlar de tot. Ens mentien. Som un poble pacífic fins i tot per protestar», va sentenciar el president de la Generalitat.