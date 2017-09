Rajoy, als independentistes: «Ens obligaran a arribar on no volem»

El president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, va instar ahir els independentistes catalans que no subestimin la força de la democràcia espanyola i els va advertir: «Ens obligaran a arribar on no volem arribar». Rajoy va llançar aquesta advertència en el seu primer viatge a Catalunya des que el Tribunal Constitucional va suspendre la convocatòria del referèndum i després que el Govern decidís en la seva reunió d'ahir intervenir els comptes de la Generalitat assumint el pagament dels serveis essencials.

El cap de l'Executiu i líder del PP va presidir una reunió de la Junta Directiva del PP català i va dir que garantirà amb «serenitat» però també amb «fermesa» que no hi haurà referèndum, que «aquest disbarat no s'aprovarà» perquè l'Estat seguirà actuant davant cada pas dels independentistes. A ells va dirigir aquest missatge: «Com més tard rectifiquin, més mal faran al conjunt de catalans i espanyols. No subestimin la força de la democràcia espanyola. La democràcia és molt forta. Espanya és una gran nació. La llei no es pot liquidar així com així». I va prosseguir: «Estan cometent vostès un error i ens obligaran a arribar on no volem arribar».

No va precisar més les seves paraules i si amb elles podria referir-se a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució que suposaria la suspensió de l'autonomia catalana. Com a prova de l'actuació de l'Estat de dret sí que va recordar que el Constitucional ha anul·lat la convocatòria del referèndum i la llei amb la qual es pretenia avalar-ho així com la de transitorietat. I va citar igualment les mesures adoptades pel Consell de Ministres davant la negativa de la Generalitat a enviar setmanalment, tal com se li va requerir, un informe detallat de les seves despeses per evitar que es destini diners públics a l'organització de l'1-O.

Així, Rajoy va subratllar -com va explicar després de la reunió del Consell el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro- que si en 48 hores no es compleix la llei, a partir d'ara els seus pagaments els farà el Govern d'Espanya. «L'Estat seguirà actuant en defensa dels ciutadans, de la llei, de les normes i dels serveis públics perquè és la nostra obligació. No hi ha cap estat en el món que pugui acceptar una situació com la que s'està plantejant», va voler recalcar.

El president va demanar tranquil·litat davant la situació que s'està vivint i es va dirigir a les persones que puguin estar passant moments difícils per sentir-se amenaçades, com els alcaldes, regidors, periodistes, funcionaris públics, membres de les forces de seguretat i dels partits de l'oposició. «Estem amb vosaltres. Som molts, som la majoria i aquesta és una democràcia forta que no acceptarà desafiaments com el que tenim a sobre de la taula», va traslladar Rajoy a tots ells després de fer una crida: «Ningú s'ha d'arrugar els pròxims dies».

El cap del Govern, en la seva explicació del que ha passat a Catalunya els últims anys, va contraposar l'actitud de la Generalitat atenent les seves pretensions, amb la de l'Executiu central interessant-se pels problemes reals dels catalans. I va tornar a subratllar que ell sempre ha defensat el diàleg però el Govern de la Generalitat només volia dialogar si s'acceptava el referèndum i ha anat fent passos cap a «enlloc» i «superant tot allò imaginable».

A continuació, Rajoy es va aturar a criticar les sessions viscudes al Parlament català la setmana passada, on creu que es van cometre abusos i «un atemptat a les normes democràtiques». Davant d'això, va elogiar la unitat dels partits de l'oposició i va agrair al PSOE i Ciutadans que estiguin amb al PP en defensa de la nació espanyola i dels drets de tots.

A la reunió de Barcelona hi van assistir, entre d'altres, la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría; la secretària general del PP, María Dolores de Cospedal; la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat; el líder del PPC, Xavier García Albiol; i el delegat de l'Estat a Catalunya, Enric Millo.

Cospedal i Albiol van prendre la paraula, i mentre la primera va advertir que «qui s'enfronta a l'Estat de dret, a la llei i a la democràcia, mai guanya», el màxim responsable dels populars catalans va avisar: «Qui aposta contra Espanya, acaba perdent la partida».