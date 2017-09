El Superior de Justícia rebutja prohibir la sortida d'Espanya de Gordó

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va rebutjar la petició de la Fiscalia que es prohibeixi sortir d'Espanya l'exconseller de Justícia Germà Gordó, investigat pel «cas 3 %» de presumpta corrupció a CDC, en entendre que no hi ha indicis que tingui béns a l'estranger.

En un acte, el magistrat del TSJC Carlos Ramos va descartar també intervenir el telèfon mòbil personal de l'investigat, quelcom que la Fiscalia sol·licitava per portar a terme un bolcat del seu contingut, per considerar que tampoc hi ha indicis que aquest terminal «pugui tenir dades d'interès per a la investigació»

Els fiscals Anticorrupció Fernando Bermejo i José Grinda van sol·licitar aquestes mesures cautelars dijous, després de la declaració de Gordó com a investigat davant del jutge del TSJC que indaga el seu presumpte paper d'intermediació en el pagament de comissions d'empresaris a CDC.

El magistrat, això no obstant, considera en el seu acte que no té «cap base indiciària» l'argument dels fiscals que Gordó podria tenir fons a l'estranger, l'únic que van esgrimir per sol·licitar la mesura cautelar de prohibició de sortida de territori espanyol.

Després de la compareixença, el ministeri públic va sol·licitar també al jutge que intervingués a Gordó els dos telèfons mòbils que va dir tenir, el professional del Parlament i el personal que utilitza per a la seva professió d'advocat, amb la finalitat de conèixer les dades que pogués tenir anotades a la seva agenda.