Exteriors i el Síndic denuncien a instàncies internacionals la pressió contra els alcaldes

El Síndic de Greuges, Rafel Ribó, i el Departament d'Exteriors de la Generalitat han denunciat davant d'instàncies internacionals la pressió judicial contra els alcaldes i els registres a impremtes.

El Síndic ha fet un «crit d'alerta» davant les instàncies europees de defensa de drets sobre «les greus vulneracions de drets i llibertats fonamentals que s'estan cometent a Catalunya i a l'Estat». Mitjançant una carta, el Síndic fa una «apel·lació» perquè totes les institucions implicades «abordin de manera immediata el necessari diàleg polític».

Al text es fa referència a l'ordre de la Fiscalia de citar més de 700 alcaldes a declarar, als escorcolls en impremtes o a l'ordre d'interceptar comunicacions sense autorització judicial, entre d'altres. La missiva s'adreça al comissari de drets humans del Consell d'Europa, al director de l'Agència de Drets Fonamentals de la UE, al Defensor del Poble Europeu, a tots els ombudsmen europeus, al Defensor del Poble d'Espanya i defensors autonòmics.

A la carta, el síndic, Rafael Ribó, també fa referència a la prohibició cautelar d'un acte a Madrid en favor del dret a decidir o a «l'aparent prohibició» a TV3 i Catalunya Ràdio «d'informar sobre qualsevol acord o actuació que permeti la preparació i/o celebració del referèndum d'autodeterminació».

Per la seva banda, el Departament d'Exteriors ha informat a les cancelleries internacionals sobre la «intensificació» de les accions de l'estat espanyol contra la celebració del referèndum de l'1-O. En concret, el nou dossier del Departament de Raül Romeva, que reporta sobre la celebració de la Diada de dilluns i l'aprovació al Parlament de les lleis del Referèndum i de transitorietat, es refereix a la investigació i avís de detenció dels 750 alcaldes partidaris de votar l'1-O; al tancament del web oficial del Referèndum, a les advertències als mitjans de comunicació i contra la Comissió Electoral de Catalunya. La nota d'Exteriors afegeix que malgrat aquests obstacles la determinació de la Generalitat es manté i els treballs per fer possible el referèndum continuen el seu curs.

També posa com a exemple les prohibicions d'actes relacionats amb l'1-O a Madrid i València i la notificació que el Tribunal Constitucional ha fet arribar a l'executiu català, alts càrrecs i a la presidenta del Parlament per tal d'aturar qualsevol activitat relacionada amb el referèndum.