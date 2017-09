El fiscal Maza no descarta detenir Puigdemont perquè l'objectiu és 'impedir l'1-O'

El fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, afirma que "es podria considerar" l'arrest del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, perquè "l'objectiu principal és impedir que se celebri el referèndum". En una entrevista a El Mundo el fiscal general no descarta "en absolut" la possibilitat de demanar penes de presó però creu que cal valorar si convé fer-ho "ara o després" de l'1 d'octubre. Maza demana "prudència" a l'hora d'actuar perquè "aquests senyors busquen una reacció de l'Estat desproporcionada, que a ells els vindria molt bé". Alhora, admet els límits que té la mateixa fiscalia: "Molts pensen que la Fiscalia és la gran solució, que serem com Superman i ho impedirem tot".

El fiscal general adverteix que l'actuació de la fiscalia ha de mirar les formes a l'hora d'actuar. "No només s'ha de decidir si s'impedeix o no, sinó com s'impedeix, si s'actua amb la prudència i la proporcionalitat necessària", afirma en l'entrevista, i assegura que actuaran "esglaonada i gradualment" per intentar impedir la celebració de l'1-O. Entre les coses que no poden fer hi ha la suspensió del Govern per la via penal: "No podem suspendre el Govern per la via penal". "Ho hem estudiat".

Maza distingeix entre la prohibició dels actes i mítings de campanya de la prohibició del mateix referèndum. "L'1-O ja seria un acte executiu nuclear i ja hi actuarem amb més energia", assegura. Tot i això, recorda que correspon a les forces de seguretat avaluar cada cas a l'hora d'actuar. En tot cas, remarca que el més important és "no cometre cap error per les provocacions que puguem patir".

Segons Maza, els "objectius principals son mantenir l'ordre públic, la pau i la tranquil·litat, i que no se celebri un acte il·legal". Sobre la investigació als més de 700 alcaldes que han expressat que donaran suport a l'1-O el fiscal general argumenta que no poden "fer excepcions" ja que hi ha un "possible delicte". En aquest sentit afegeix que el que fan és començar pels de més població, que són actuacions més greus".