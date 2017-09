Més d'una vintena de cotxes afectats per un incendi a l'Hospitalet

Més d'una vintena de cotxes van resultar afectats per un incendi que va tenir lloc en un descampat de l'Hospitalet de Llobregat. Segons els Bombers de la Generalitat, el foc va començar ahir a les 4.24 hores de la matinada en un terreny situat entre els carrers de l'Aprestadora i Amadeu Torner i les flames van calcinar completament 14 vehicles i en van afectar vuit més per la temperatura. Fins al lloc s'hi van desplaçar set vehicles dels Bombers que van donar l'incendi per controlat a les 5.24 hores. Amb tot, durant ahir al matí els efectius encara van estar remullant algun vehicle que fumejava. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esbrinar què ha provocat l'incendi, que no va provocar ferits.