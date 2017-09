Puigdemont avisa l'Estat: «No subestimin la força del poble de Catalunya»

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va aprofitar l'acte celebrat per rebre els més de 700 alcaldes citats per la Fiscalia pel seu suport al referèndum de l'1-O, per llençar un missatge al sistema polític espanyol, a tots aquells que «amenacen i els que s'ho miren de costat perquè no els enganxi la crisi al damunt». «Que no subestimin la força del poble de Catalunya», va etzibar, tot afegint que l'Estat pot «tenir moltes masses, pot tenir molts BOEs i moltes lleis, però no tenen el poble de Catalunya». És per això que va recomanar a l'Estat que «no subestimi la força d'un poble que ha pres la decisió de decidir i de plantar-se davant de comportaments antidemocràtics d'un Estat que confisca drets fonamentals». Amb tot, el president va garantir que la resposta a aquesta actitud que atribueix a Espanya serà «més democràcia i més llibertat».

Carles Puigdemont va tancar així l'acte en el qual ell i el Govern en ple van rebre els alcaldes investigats pel seu suport al referèndum. A la seva intervenció, a més, el president va assegurar que les accions judicials iniciades contra els batlles responen a la por de l'Estat al suport que tenen dels ciutadans i al que pugui passar després de l'1-O. «Us temen a vosaltres pel dia 2 d'octubre, perquè hi sereu allà, al costat dels vostres veïns; i els vostres veïns estaran amb vosaltres. No estareu sols, no estarem sols. I aquesta cadena de vàlua solidíssima ha estat la garantia fonamental de canvi d'una societat», va sentenciar Puigdemont. I és que el president creu que l'actitud dels alcaldes que s'han compromès amb el referèndum era, si més no, d'esperar. «Qui podia pensar que no estaríeu al costat dels vostres ciutadans quan els tocaven un dret fonamental com el de poder decidir? De quin país es pensaven que éreu alcaldes? S'han equivocat», va dir. Puigdemont també va voler aprofitar per «agrair» als alcaldes ara investigats «la resposta immediata a la crida del Govern» a col·laborar amb l'1-O.



«Dignitat i persistència»

«No us vau deixar arronsar per les primeres amenaces, sabent que en vindrien de noves, no us han tremolat les cames amb la citació de la Fiscalia. I arribem a l'1 d'octubre com el que volem ser, una democràcia, un país lliure on la gent es pugui expressar amb normalitat», va dir. El president també es va dirigir als ciutadans que omplien la plaça de Sant Jaume per agrair-los el suport i la determinació. «Volem formar part d'aquesta demostració, que no és de força, sinó de dignitat, fermesa i persistència», va indicar. Puigdemont va voler acabar la seva intervenció amb un missatge clarament enfocat al referèndum. «Volem votar. I tant que votarem! Visca Catalunya!», va concloure.

Abans d'anar a la Generalitat, els batlles havien estat a l'Ajuntament de Barcelona. Allà l'alcaldessa, Ada Colau, va assegurar als més de 700 alcaldes investigats que el conflicte a Catalunya se situa més enllà del debat independència «sí» o «no», i per això la resposta, «per sobre de les diferències», serà la unitat de la societat catalana. «Trobaran un sol poble per defensar els drets i llibertats», va afegir en parlar davant de bona part dels batlles que es van congregar al Pati Gòtic de l'ajuntament de Barcelona en una imatge d'unitat del món sobiranista després de la decisió del fiscal general de l'estat. Colau va parlar de «situació inaudita en democràcia» i va carregar contra les «intimidacions» i les «amenaces» de ser detinguts. En una «forta denúncia» als fets de les darreres hores, l'alcaldessa de Barcelona va advertir que és una «vergonya» que l'Estat sigui «incapaç» d'escoltar i dialogar.



«Una vergonya d'Estat»

Colau va assegurar que l'acte d'ahir dissabte responia a una «situació inaudita en democràcia». «Som aquí per fer una forta denúncia», va assegurar l'alcaldessa de la capital catalana, després que la fiscalia hagi ordenat citar a declarar 712 alcaldes «per només expressar el compromís» amb el dret a decidir de Catalunya. «Han estat intimidats, citats, i amenaçats de ser detinguts; som aquí per dir que és una vergonya que un Estat sigui incapaç d'escoltar el poble de Catalunya de donar resposta política i de dialogar», va afegir Colau en una crítica a l'Estat per «perseguir i intimidar» alcaldes i mitjans de comunicació i «ordenar arrencar cartells dels nostres carrers per motius polítics». Colau va defensar que sempre és «temps per diàleg» i per això, va explicar, va signar la carta amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont; el vicepresident Oriol Junqueras; i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Ara bé, també va llançar un advertiment al sistema espanyol: «L'Estat ha de saber que per sobre de les nostres diferències, Catalunya és un sol poble i que els drets i les llibertats que ens han costat tant d'aconseguir les defensarem amb la unitat de tota la societat catalana. Això no va d'independència sí o no, trobaran un sol poble per defensar els drets i llibertats», va insistir l'alcaldessa de la capital catalana. De fet, en una apel·lació a la democràcia –«aquí no hi sobra ningú»-, Colau va recordar també que el país caldrà construir-lo entre tots, també els alcaldes i municipis que «no» s'havien concentrat aquest dissabte a plaça de Catalunya. «Som aquí per reivindicar escolta i empatia», va afegir la líder dels comuns.

Amb les vares en mà i a crits de «votarem, votarem», els alcaldes i alcaldesses havien rebut l'alcaldessa de Barcelona. El punt en comú, una apel·lació a la democràcia per encarar l'1-O. «Tots aquets fets que anirem veient els propers dies empetiteixen l'Estat davant del món, perquè el que fem és fomentar la democràcia», va assegurar, per exemple, l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs. També va prendre la paraula la batllessa de Badalona, Dolors Sabater, que va assegurar que la «reivindicació popular, pacífica, persistent, legítima i massiva fa trontollar el règim del 78». «El món local es posiciona al costat de la legitimitat i la democràcia. Tant si com no l'1-O hem de poder votar; tranquil·litat, fermesa i convicció», va reblar Sabater.

Just després dels discursos a l'Ajuntament, els alcaldes van travessar la plaça de Sant Jaume fins a la Generalitat, en una imatge que va recordar l'octubre de 2014, quan el món local va traslladar el seu suport a l'executiu d'Artur Mas per la consulta del 9-N. Aquest cop, els va rebre Carles Puigdemont.



«Sou la peça clau»

El vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, és qui havia obert l'acte amb els alcaldes citats per la Fiscalia rebent els alcaldes al costat del Consell Executiu en ple. A la seva intervenció, Junqueras va remarcar que el municipalisme és «peça clau en el present i el futur» de Catalunya, però sobretot ha volgut reconèixer el seu paper de cara a l'1-O. «Tots som peça clau perquè aquest referèndum no és només d'autodeterminació i no només es decideix sobre la futura república, sinó també al voltant de la democràcia, la defensa dels drets fonamentals i els drets a la llibertat d'expressió i de reunió», va dir.

És per això que Junqueras va considerar, en el seu breu discurs, que davant l'1-O «la democràcia apel·la a tothom», i va convidar els alcaldes a «transmetre, com fa el Govern, que el que està en joc és la democràcia i que tots estem cridats a defensar-la exercint-la».