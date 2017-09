El telèfon de la infància atendrà qualsevol tipus de violència

Aquest curs, el Departament d'Ensenyament i la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència promocionaran als centres educatius el telèfon gratuït 116 111, el telèfon de la Infància, que amplia l'atenció a denúncies o assessorament de tot tipus de violència i entorn i, per tant, supera l'àmbit familiar al que estava limitat fins ara.

Així doncs, qualsevol ciutadà que tingui sospites s'hi podrà dirigir per denunciar violència entre diferents individus i en qualsevol entorn i, per tant, també a l'escola. Així ho ha explicat en una entrevista a l'ACN la directora de la DGAIA, Georgina Oliva, que ho veu com «un pas més» per tenir «més potes» a l'hora de detectar possibles situacions de maltractament infantil.

Oliva destaca que la violència en nens va més enllà del «clàssic maltractament de progenitors envers els fills» i per això s'ha decidit ampliar els serveis del telèfon a la infància i permetre que qualsevol ciutadà que sigui coneixedor de la situació que un nen o nena que pot patir violència pugui utilitzar el telèfon on l'atendrà un equip de professionals que analitzarà la situació i activarà els protocols necessaris per treure l'entrellat del cas.

Segons va recordar Oliva, entre la DGAIA i Ensenyament ja hi ha un protocol de coordinació per abordar aquests fenòmens, i ha recordat que sempre s'activen els dos canals. Si la situació és de risc, assegura Oliva, el cas entra al circuit de la DGAIA.

La nova directora d'Atenció a la Infància i l'Adolescència recalca, doncs, que amb aquest canvi es donarà cabuda a qualsevol tipus de violència, és a dir, de tot tipus que es doni als centres educatius, entre iguals, amb adults implicats, violència masclista entre iguals en les primeres relacions afectivo-sexuals, assetjament a les escoles, etc. Per això, per a Oliva, d'aquesta manera s'avança en la coordinació institucional per intentar poder detectar més fàcilment qualsevol situació de maltractament infantil.