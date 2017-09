Un bloc de 140 nínxols s´ensorra al cementiri de Montjuïc de Barcelona

Un bloc de 140 nínxols del cementiri de Montjuïc de Barcelona es va ensorrar dissabte per causes desconegudes. Els tècnics van afirmar ahir que tardaran una setmana a recuperar completament les restes de les persones enterrades en el bloc i traslladar-les a uns nínxols provisionals. Els responsables van oferir atenció psicològica per a les famílies dels enterrats en el mateix cementiri.

El bloc de nínxols es va ensorrar al matí per causes que encara es desconeixen, provocant que algunes de les restes òssies quedessin al descobert i es barregessin. El succés no va provocar cap ferit però sí que va obligar als responsables del cementiri, el segon més antic de Barcelona, a posar-se en contacte amb els familiars de molts dels enterrats per informar-los dels fets.

El director de Cementiris de Barcelona, Jordi Balmanya, va afirmar que ja s'havien pogut localitzar entre 40 i 50 famílies, de les quals una vintena ja s'havia desplaçat al cementir per a rebre informació de primera mà.

Els treballs dels tècnics són molt complexos, encara que ja es van poder recol·locar en nínxols pròxims a una part dels difunts, als quals es va poder identificar ràpidament pel bon estat del taüt o per altres elements. Tot i així, Balmanya va voler remarcar que es tractava d'una feina molt delicada i que «la nostra prioritat ara és atendre a les famílies i donar digna sepultura als difunts afectats».

El cementiri de Montjuïc es va inaugurar el 1893 i el seu estat va portar l'Ajuntament, l'any 2007, a aprovar un pla director de rehabilitació que s'està aplicant i que, des de 2012, ha invertit un total de 12,5 milions d'euros invertits en aquest cementiri, segons fonts municipals.

Sobre aquestes reformes, el grup municipal del PPC va demanar en un comunicat més explicacions sobre les raons de l'ensorrament i sobre quin protocol de manteniment segueix el consistori en els cementiris de Barcelona, que, segons recordava, obté cada any «beneficis milionaris».