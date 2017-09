La Cambra de Comerç dels EUA a Espanya veu risc que Catalunya perdi inversions

El president de la Cambra de Comerç dels EUA a Espanya, Jaime Malet, veu risc que Catalunya perdi la seu social de «moltes empreses» i també inversions empresarials si la Generalitat construeix «una realitat paral·lela» a la legalitat espanyola després del referèndum de l'1 d'octubre. Malet va explicar que «moltes companyies» tenen «preparats» plans de contingència per canviar les seus socials de les seves companyies de Catalunya a altres llocs d'Espanya en funció del que succeeixi l'1 d'octubre. «El pla de contingència per a una companyia catalana que tingui la seva seu social a Barcelona o a Girona és molt barat i molt fàcil. D'un dia per a un altre es convoca un consell d'administració, que ja està preparat, i en 24 hores ja tens la seu a qualsevol altre lloc», va explicar, tot afegint que el procés sobiranista ja ha provocat que «algunes inversions no hagin vingut».