Com serà la temporada de bolets?

La sequera i les altes temperatures d'aquest estiu fan que molta gent pensi que la temporada de bolets d'aquest any serà dolenta. Tot i això, els experts calculen que no serà així i pronostiquen que la producció serà com la d'un any "normal" i se seguirà la tendència dels darrers dos anys, quan de mitjana es van recollir uns 60 quilos per hectàrea. Una xifra que, segons ha explicat l'investigador del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, Juan Martínez, a finals de temporada, es tradueix en unes 73.000 tones de bolets a tot el país. Tot i així, al Pirineu, on la temporada ja fa setmanes que hauria d'haver començat, la falta de precipitacions ha comportat un retard d'uns vint dies, un fet que, segons Martínez, farà reduir la mitjana de producció en aquests boscos, que se sol situar al voltant dels 100 quilos per hectàrea. La campanya ja es dona per iniciada i es pot allargar fins a mitjans de desembre per la previsió de temperatures suaus durant la tardor.

La temporada de bolets 2017 serà "normal", ni extraordinària com la del 2014 ni tampoc nefasta com la de l'any 2007. Així ho pronostiquen els experts, que consideren que, malgrat l'important estrès hídric dels boscos, la producció de bolets serà similar a la dels últims dos anys.

Per elaborar aquests pronòstics, els experts treballen a través d'inventaris micològics en 120 finques repartides per tot el país. Recullen tota la informació micològica, climàtica i d'estructura del bosc i, a partir d'aquí, elaboren uns models de producció de bolets on també s'inclouen les previsions climàtiques. Segons aquestes previsions, les pluges durant la tardor seran inferiors a la mitjana, però en canvi les temperatures seran més suaus.



Bolets coincidint amb el referèndum

L'expert en bolets del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), Juan Martínez, ha explicat que les pluges que han caigut de manera generalitzada a tot el país aquest cap de setmana passat faran que els bolets comencin a fructificar al Prepirineu i a la Catalunya Central d'aquí uns quinze dies, coincidint amb el cap de setmana del referèndum. Això sí, tot dependrà que no pugin les temperatures i continuï plovent.



Canvi climàtic

Martínez reconeix que és molt complicat relacionar el canvi climàtic amb els bolets i explica que, tot i portar més de 20 anys estudiant-los, no hi ha una tendència clara pel que fa a si hi haurà més o menys producció degut al canvi climàtic. Tanmateix, sí que subratlla que la producció de bolets es retarda cada cop més, uns deu o quinze dies, una situació que es compensa amb el fet que el fred també arriba més tard i, per tant, la campanya s'allarga.



Crida a no consumir cap bolet que no es conegui

Des del CTFC, Martínez ha fet una crida als boletaires per tal que no consumeixin cap bolet que no coneguin al 100%. "Hem de tenir en compte que un sol exemplar ens pot arribar a matar", ha explicat. Per altra banda, l'expert també aconsella sortir al bosc preparat i amb punts de referència per evitar perdre's.