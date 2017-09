Empresaris insten a consignar els impostos al jutjat per bloquejar les finances de l'Estat

El vicepresident de la Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC), l'empresari gironí Narcís Xifra, va proposar consignar els impostos al jutjat per «bloquejar» les finances de l'Estat. D'aquesta manera, va assegurar, el Ministeri d'Hisenda «no podrà distribuir els diners». Xifra va recordar que Catalunya aporta més del 19% del PIB espanyol i va instar tant empresaris com ciutadans a «no tenir por» perquè, per primer cop, «hi ha un model de país a llarg termini», que també ve recolzat per la recuperació i l'interès d'empreses internacionals a establir-s'hi. «La situació és estrambòtica, perquè som el principal enemic d'Espanya però també els que més aportem», va destacar l'empresari, convençut que s'acabarà assolint la independència. Xifra va assegurar que hi ha molts empresaris que «de cap manera» se senten representats per les opinions de les grans organitzacions.