La Generalitat obre el Twitter oficial sobre el referèndum

La Generalitat de Catalunya va posar en marxar ahir el Twitter oficial sobre el referèndum de l'1 d'octubre. Amb aquesta acció va arribar poques hores després dels bloquejos judicials que van patir les webs oficials informatives de la consulta.

El compte (@ref1oct) es presenta com «el canal oficial» i presenta i té com a portada la imatge de l'encreuament d'unes vies del tren que apareixen en els anuncis publicitaris del referèndum, que també han estat censurats.

La primera activitat del compte es va centrar a demanar que es difongui la informació sobre l'1-O. A més, també s'hi va publicar com es podia accedir des de l'estat espanyol a les webs del referèndum i garanties.cat després del bloqueig judicial i que les principals operadores de telefonia decidissin bloquejar l'accés. Tal com informa el compte, per a poder accedir a la web www.ref1oct.eu, cal accedir primer a un servidor intermediari anomenat «Proxy». El twitter oficial també va donar algunes dades, com per exemple que la web oficial ja havia rebut més de 700.000 visites des que s'havia fet públic «tot i les traves de l'Estat»

El primer a difondre el nou perfil va ser el president de la Generalitat Carles Puigdemont, que va afegir «És impossible posar portes al camp». El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Oriol Junqueres, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, o la CUP van ser alguns dels altres perfils polítics independentistes que també en van fer difusió.