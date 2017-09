La Guàrdia Civil intervé més d'un milió de cartells i fullets de l'1-O

La Guàrdia Civil va intervenir en una empresa de la localitat barcelonina de Montcada i Reixac (Vallès Occidental) més d'1,3 milions de cartells, díptics i fullets del referèndum independentista de l'1 d'octubre, suspès pel Tribunal Constitucional, al costat de cartells a favor del «sí» i de la CUP. Segons va informar el Ministeri d'Interior, es tracta de la més gran confiscació de la Guàrdia Civil fins al moment, després de tres dies de campanya electoral, i en total s'han intervingut gairebé un milió i mig d'unitats de material de promoció del referèndum, així com llanxes per a la seva impressió.

El material estava apilat en palets, llestos per a la seva distribució, i havia tant cartells de la Generalitat promocionant el referèndum com material cridant al vot pel sí i cartells amb el logotip de la CUP. En concret els agents van confiscar uns 700.000 fullets informatius per al seu repartiment promovent el «sí», altres 130.000 cartells de menor mida també en suport del «sí» i uns 370.000 díptics amb el logotip de la Generalitat de Catalunya que es correspondrien amb la campanya institucional del referèndum suspès pel Constitucional.

També hi havia, en el mateix local apilats fins al sostre, 138.000 cartells amb el text «sí, per fer-los fora» unit a les imatges del Rei, el president del Govern, l'expresident català Jordi Pujol i l'expresident de la Fundació Palau de la Música de Barcelona Jordi Millet. Aquests últims cartells incorporaven logotips de l'organització independentista d'esquerres CUP. «Així, com ja ve succeint en actuacions anteriors, també en aquesta ocasió s'han intervingut materials de la Generalitat promocionant el referèndum il·legal, al costat d'efectes cridant directament al vot 'sí', revelant la convergència d'esforços i unitat d'acció entre les dues dinàmiques», afegia la nota d'Interior, que subratllava que «a aquesta concurrència habitual s'afegeix, en aquesta nova intervenció, cartells de la CUP a favor del 'sí'». L'operació continua oberta i no es descarten noves actuacions, segons Interior, que va precisar que aquesta intervenció d'ahir era fruit, com les anteriors, de les investigacions de la Guàrdia Civil després de l'ordre enviada per la Fiscalia de Catalunya a les forces i cossos de seguretat per evitar la consulta.

Així mateix, a Mataró la Policia Local va identificar sis militants de la CUP que pintaven un 'sí' en una paret de la fàbrica Marfà. L'actuació es va fer arran de la denuncia d'un veí que ho va veure. A Tarragona, en plena diada castellera de Santa Tecla, la Guàrdia Urbana va identificar gent que repartia ventalls «pels drets democràtics», segons van denunciar regidors de la CUP. A Vic els agents van fer tancar una parada informativa de la CUP i capgirem Vic i els va requisar cartells.

A Alfarràs (Segrià) a l'entrada de l'ajuntament del PSC que es va negar a col·laborar amb l'1-O, va aparèixer el passat diumenge al matí empaperada de cartells i adhesius del 'sí'. Els socialistes ho van denunciar a través de Twitter. Els membres del Bou de Reus van denunciar que la Guàrdia Urbana els va identificar durant el correvermuts perquè la bèstia festiva duia penjats un cartell del 'sí' a l'1-O i el domàs d'Òmnium de 'Crida Democràcia'.

Els agents van demanar que els retiressin «sota l'amenaça de trucar als ARRO» dels Mossos d'Esquadra, segons denuncia el Bou de Reus a Twitter. Finalment, sense retirar-los, van poder continuar l'acte. El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, els va agraïr l'acció en un tuit, on va dir que «ningú podrà aturar la veu d'un poble». «Sense perdre el somriure, units, alegres i combatius», va escriure Cuixart. A Barcelona la Guàrdia Urbana de Barcelona va identificar a Oriol Amorós (ERC), secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, en un acte a la Sagrada Família.

Totes aquestes actuacions es van fer seguint les directrius de la Fiscalia General de l'Estat, que els va demanar que investiguessin qualsevol actuació encaminada a organitzar el referèndum i que confisquessin el material «les urnes, sobres electorals» i altres elements destinats a preparar la consulta.