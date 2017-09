L´acte en suport al referèndum a Madrid desborda totes les previsions

El Teatro del Barrio de Madrid, amb capacitat només per a 130 persones, va obrir ahir malgrat que al llarg de la nit algunes persones havien posat silicona al pany i hi havien deixat adhesius de la Falange. A les 11 del matí, quan encara faltava una hora per iniciar l'acte, ja hi havia dues-centes persones esperant davant la porta. La majoria, i alguns centenars més, van acabar seguint l'acte des del carrer a través d'altaveus i finalment van poder veure en directe els ponents, que van acabar –micròfon en mà– fent un míting a peu de carrer.

A més dels ponents, a l'acte hi va assistir el líder de Podem Catalunya, Albano Dante Fachín, i el del corrent Anticapitalistes, Miguel Urban. Tots dos van fer declaracions als mitjans a favor del dret de Catalunya a decidir el seu futur i en contra de la resposta de l'Executiu espanyol mitjançant la justícia i els cossos policials. El portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, va agrair la «solidaritat» de Madrid amb Catalunya i va recordar que «el que està en escac no és el dret a decidir, sinó la mateixa democràcia», mentre que el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, es va mostrar «convençut» que «a l'Estat també hi ha una majoria de demòcrates que veuen amb estupefacció com les llibertats individuals i col·lectives estan qüestionades a l'Estat». La portaveu nacional de la CUP, Núria Gibert, va recordar que el procés a Catalunya «no es tracta de vuit cognoms catalans, de ser o no xarnego, egoista o de les identitats». «Només estem parlant d'un dret col·lectiu, no va de poble contra poble», va dir.

L'acte s'havia de celebrar inicialment al Matadero de Madrid, un espai de titularitat municipal, però una querella del grup municipal del PPC va portar que el magistrat José Yusti –signant del manifest Libres e Iguales- ordenés la seva suspensió adduint que és un acte de suport a «una consulta que ha estat suspesa». Un fet que va portar l'Ajuntament de Madrid a presentar un recurs i els signants a denunciar públicament la «deriva autoritària» del PP i convocar-lo finalment al Teatro del Barrio de Lavapiés, precisament el mateix espai on es va fer la funció dels titellaires que van acabar a l'Audiència Nacional per haver aparegut amb el cartell «Gora Alka-ETA».