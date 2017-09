L'ANC desafia la Fiscalia amb una enganxada de cartells a Barcelona

El president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, va acusar el president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, de «dinamitar l'estat de dret» i no haver tingut la «valentia» i «l'honor democràtic» de passar pel Congrés i el Senat i haver aprovat l'article 155 «a porta tancada» i «amb traïdoria» amb la finalitat d'aturar el referèndum. «I el seu braç executor, la Fiscalia, ha militaritzat directament la Policia Local amb una decisió sense precedents», va assenyalar. «Creiem que som més i que finalment les causes justes acaben guanyat l''Eix del Mal', que són aquells que no volen que votem, estan a la Moncloa i el seu dirigent és Mariano Rajoy», va afegir poc abans d'una marxa en la qual unes 200 persones van repartir tríptics i enganxat cartells a la Rambla de Catalunya i el Passeig de Gràcia.

El president de l'Assemblea Nacional Catalana va agrair al primer secretari del PSC, Miquel Iceta, que «participi en la campanya del referèndum fent una crida a l'abstenció». «Nosaltres fem propaganda del Sí a la independència, altres la fan pel No, i altres com Miquel Iceta, fent una crida a l'abstenció, que també és fer campanya i li ho agraïm», va dir Sánchez.

Per altra banda, el diputat d'ERC al Congrés Gabriel Rufián va tornar a ser el cap de cartell de l'acte principal dels republicans. En el seu discurs, Rufián va carregar contra els contraris a l'1-O i els va vincular al franquisme. Tant és així que va arribar a assegurar que l'única manera d'acabar amb els efectes de la dictadura és votant en el referèndum d'independència.

Acte sense permís

«El franquisme no va morir un 20 de novembre del 1975 en un llit de Madrid. Hem de dir al món que el franquisme morirà un 1 d'octubre de 2017 davant una urna de Catalunya», va sentenciar. Rufián va arrencar amb això els aplaudiments de les 400 persones que van acudir a l'acte d'ERC a Castelldefels, que es va celebrar malgrat que l'Ajuntament del municipi havia denegat el permís als republicans per poder-lo fer. Malgrat això, Esquerra va muntar l'escenari, el míting va transcórrer sense problemes i ningú del consistori ni de cap cos policial va fer acte de presència per identificar ni parlar amb els organitzadors de l'acte.

Rufián va tancar l'acte on també van intervenir el conseller de Salut, Toni Comín, i la diputada al Parlament Alba Vergés. El diputat republicà també va carregar contra aquells que militen a l'esquerra política i es manifesten contraris al referèndum i al procés sobiranista. «La bandera tricolor republicana també és la nostra bandera. La seva causa és la nostra. La pregunta és per què l'estelada no és la seva bandera i la nostra encara no és la seva causa», va sentenciar.