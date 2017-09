Un miler d'intel·lectuals i artistes, contra el referèndum

Gairebé un miler d'intel·lectuals i artistes que es qualifiquen «d'esquerres» han signat un manifest contra la participació en el referèndum de l'1 d'octubre, en considerar-lo una «estafa antidemocràtica» i una «convocatòria tramposa» oposada a l'«exercici de lliure decisió del poble de Catalunya». El manifest, publicat pel diari El País, fa una crida a la no participació dels ciutadans catalans en la consulta, al marge de quina sigui la seva posició davant la independència.

«Rebutgem l'1 d'octubre com un parany antidemocràtic. I fem una crida a no participar en aquesta convocatòria, que és l'oposat a un exercici de lliure decisió del poble de Catalunya», sostenen els signants del manifest.

Entre els signants hi ha l'escriptor Juan Marsé, la cineasta Isabel Coixet, l'actriu Rosa Maria Sardà i el dissenyador Javier Mariscal, els tres primers catalans i el quart, valencià resident a Barcelona. També secunden la declaració els escriptors Javier Cercas, Javier Marías, Juan José Millás, Rosa Montero, Manuel Rico i Ignacio Martínez de Pisón, els directors Fernando Colomo i José Luis Guerín, el cantant Miguel Ríos i l'actriu Marisa Paredes, entre d'altres. Entre el gairebé miler de signants, que es defineixen com a «persones d'esquerres» que rebutgen les polítiques del Govern de Mariano Rajoy, hi ha l'exsecretari general del PCE Francisco Frutos i l'advocada Cristina Almeida.



«No participis! No votis!»

«Qualsevol demòcrata, sigui quina sigui la seva posició davant la independència, ha de rebutjar aquesta convocatòria, impròpia d'una democràcia i tramposa. No participis! No votis!», demanen.

El text, que ha estat promogut per l'associació Recortes Cero i que va aparèixer publicat en castellà i català, apunta que la convocatòria de l'1-O no és transparent ni estableix un mínim de participació.

A més, defensa que en la seva posada en marxa s'ha «marginat totalment» l'oposició i que l'aprovació de la llei de referèndum i de les lleis de desconnexió ha estat «exprés».