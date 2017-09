Bustos serà jutjat a l'abril per la retirada de multes a familiars

L'exalcalde de Sabadell Manuel Bustos (PSC) serà jutjat del 17 al 19 d'abril a la secció número 10 de l'Audiència de Barcelona per la peça 30 del cas Mercuri, centrada en la retirada d'unes multes als seus familiars. La jutge que instrueix el sumari del cas Mercuri, Beatriz Faura, ha donat per finalitzades les diligències prèvies d'aquesta peça, ha desestimat el recurs d'apel·lació interposat per les defenses dels acusats i disposa que es dirigeixi l'acció penal contra els acusats.

Tant el Ministeri Fiscal com l'acusació popular, exercida per la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, han sol·licitat la imposició de diverses penes tant a Bustos com a l'exresponsable de la Policia Municipal Josep Miquel Duran i a l'exdirector d'Espai Públic Xavier Izquierdo. Per a Bustos demanen dos anys de presó, multa de 400 euros i 6 anys d'inhabilitació especial per cada un dels dos delictes de tràfic d'influències dels quals l'acusa. Per a Josep Miquel Duran, sol·licita 6 anys i mig de presó, multes de 8.320 euros i 21 anys d'inhabilitació pels delictes de tràfic d'influències, malversació i falsedat documental.