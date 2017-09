Convoquen una concentració en suport a Marta Madrenas

La plataforma unitària Girona Vota, que agrupa tots els partits i entitats de la ciutat partidaris de la independència, va convocar una concentració en suport a l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i a tots els alcaldes a qui la fiscalia investiga per l'1-O. Serà demà a les 10 del matí a la plaça del Vi, una hora abans que l'alcaldessa hagi de comparèixer com a investigada davant la fiscalia. En un manifest unitari, la plataforma va denunciar «la persecució de l'aparell de l'Estat» contra les institucions catalanes i els càrrecs electes que han donat suport al referèndum. A més, van asseugrar, que l'allau de querelles i citacions no fa res més que «facilitar la participació de la ciutadania per tal que es pugui expressar lliurement sobre el futur del país».