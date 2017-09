La Guàrdia Civil confisca targetes censals i avisos per a les meses de l'1-O

Agents de la Guàrdia Civil han confiscat abundant documentació relacionada amb el cens del referèndum de l'1-0 durant el registre de l'oficina de l'empresa de missatgeria Unipost a Terrassa. Fonts de la investigació han informat que aquesta és la troballa més important en els registres duts a terme en diferents seus de l'empresa de missatgeria en les últimes hores.

A diferència del material intervingut en altres registres, en aquest cas es tracta de material directament relacionat amb el cens del referèndum i no simplement propaganda. Es tracta de centenars de sobres embalats i emmagatzemats en caixes, han informat a Europa Press fonts pròximes a la investigació.

L'institut armat ha registrat les seus a l'Hospitalet i Terrassa d'Unipost per interceptar material com les targetes censals i les citacions per formar part de les meses electorals del referèndum. Divendres passat va concloure el termini per a aquest tipus de comunicacions habituals en els processos electorals.



Registres a l'Hospitalet



Una desena d'agents de la Guàrdia Civil s'han presentat de matinada a la seu de l'empresa de missatgeria Unipost a l'Hospitalet (Barcelona) buscant documentació relacionada amb el referèndum de l'1 d'octubre a Catalunya.

Fonts de la investigació han informat que els agents, que han arribat a la seu de l'empresa al voltant de les cinc del matí, han inspeccionat les furgonetes de repartiment d'Unipost a la recerca de documentació relacionada amb el referèndum suspès pel Tribunal Constitucional .

Segons han explicat fonts de la investigació, dins de l'empresa hi hauria una desena d'agents de paisà que buscarien qualsevol material que la Generalitat hagués encarregat distribuir amb la finalitat de facilitar la votació de l'1 d'octubre, com podrien ser les paperetes o les targetes censals.

Cap a les 8 hores del matí agents situats a l'exterior de la seu de la companyia han començat a registrar també totes les furgonetes que sortien o entraven a l'empresa. Un treballador ha explicat als mitjans, en sortir de l'empresa, que la Guàrdia Civil també estaria inspeccionat altres instal·lacions d'Unipost a la província de Barcelona.

Al novembre de 2014, Unipost ja va ser requerida per la Fiscalia Superior de Catalunya perquè informés sobre el seu contracte i documents que obressin en el seu poder per al servei de bustiada de la propaganda del procés participatiu del 9-N i perquè s'especifiqués també qui els va subministrar el llistat de destinataris.

La Guàrdia Civil ha confiscat en els últims dies de prop de milió i mig de cartells, díptics i fullets de propaganda relacionats amb l'1-0 en diversos registres, l'últim d'ells ahir mateix en una nau d'un polígon industrial de Sabadell.