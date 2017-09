Ingressa a la presó un home per robar en un domicili d'Esplugues

Els Mossos d'Esquadra van detenir in fraganti el dimarts 12 de setembre un home peruà -que ja ha ingressat a la presó-, sense domicili reconegut, com a presumpte autor d'un robatori amb força a l'interior d'un domicili d'Esplugues de Llobregat. Els fets van ocórrer quan una dona, en arribar a casa seva, va observar el pany de la porta forçat. Va demanar auxili pensant que hi podia haver un lladre a dins i va rebre l'ajut d'un agent fora de servei de la Guàrdia Urbana de Barcelona. L'agent va comprovar que efectivament hi havia un home a dins, i el va retenir quan intentava fugir del pis.