L´acte unitari central de la campanya de l´1-O se suspèn

No hi haurà acte unitari central en la campanya de l'1-O. El míting que s'havia de celebrar aquest divendres 22 de setembre s'ha suspès per falta d'acord, tal com han explicat a l'ACN fonts del PDeCAT i ERC. Al seu torn, des de la CUP han argumentat que l'esquerra anticapitalista ja no s'hi havia apuntat des d'un principi, ja que aquest acte central coincidia amb un míting que l'esquerra independentista ja tenia tancat des de l'inici de la campanya.

En tot cas, ho atribueixen a un problema de "logística" de les altres formacions. Des del PDeCAT han apuntat que el míting unitari "no se celebrarà", sense entrar en més detall, i des d'ERC han confirmat que l'acte està "suspès", tot i que tampoc no han volgut entrar a valorar els motius en públic.

El diputat d'ERC Jordi Orobitg creu que la cancel·lació de la convocatòria "no suposa que es desvirtuï la campanya ni que no es digui a terme, sinó que s'ha acabat valorant d'una manera diferent". "No és per por a les conseqüències sinó perquè dins de la dinàmica, lògica i legítima, es planifica en funció del que entenem que és més bo per a la campanya que estem fent", ha sentenciat. Fonts republicanes, però, han assegurat que el motiu de fons per la cancel·lació de l'acte passa pel desacord entre els partits sobre el lloc i els intervinents, i que ha pesat molt en la decisió que la CUP no tingués previst participar com ho planificaven PDeCAT i ERC.

Fonts de la CUP han replicat, però, que en tot cas la suspensió respon a un problema "logístic" del organitzadors i han instit que no té res a veure amb ells, ja que se n'havien desmarcat d'entrada. Les mateixes fonts han explicat que tenien previst enviar representants a la fila zero de l'acte central, però sense intervenir-hi per no solapar-se amb l'acte de la Taula de l'Esquerra Independentista previst a Sabadell.

Al seu torn, la diputada parlamentària de la CUP Anna Gabriel ha dit en una roda de premsa d'aquest dimarts al migdia que se centren "orgullosos" de la campanya feta arreu del territori, i d'haver estat "actors centrals" a les portes de l'1-O. Finalment, la dirigent independentista ha fet una crida perquè els actors polítics i socials se sumin a "dibuixar el país" en clau de reivindicació d'arguments pel 'sí' en el referèndum.

Així doncs, el proper -i últim- míting unitari de les forces independentistes serà el que tancarà la campanya, el dia 29 a Barcelona. En total, doncs, només hi haurà hagut dos actes unitaris, aquest darrer a la capital catalana i el que va donar el tret de sortida a la campanya de l'1-O, el dia 14 a Tarragona.