Mig centenar de persones bloqueja el pas de la comitiva judicial que ha d'entrar a la seu d'Unipost a Terrassa

Mig centenar de persones bloqueja el pas de la comitiva judicial que ha de donar validesa a l'escorcoll de la Guàrdia Civil a la seu d'Unipost a Terrassa des de dos quarts de cinc d'aquest dimarts a la tarda. En aquest local el cos policial estaria pendent de requisar material relacionat amb el referèndum de l'1 d'octubre. Aquest material serien citacions per a les meses electorals. La Guàrdia Civil ha arribat a l'empresa cap a les sis del matí i porten des d'aleshores esperant l'arribada de la comitiva judicial. Finalment la comitiva ha arribat a dos quarts de cinc de la tarda, però no ha pogut accedir a l'interior de l'empresa perquè s'ha trobat amb aquest grup de persones assegudes que els ho impedeix.

Policia Local, Mossos d'Esquadra i alguns dels manifestants han intentat negociar amb el gruix dels manifestants perquè deixin passar la comitiva judicial i evitar així la imatge dels Mossos, que tenen les competències de seguretat ciutadana, desallotjant el carrer.

La negociació, però, no ha arribat a bon port i els manifestants continuen asseguts on eren des de fa més d'una hora. Coregen càntics d'independència, o eslògans com ara 'on són les paperetes'. També exhibeixen cartells on es pot llegir la paraula 'democràcia', d'altres a favor del sí al referèndum de l'1 d'ocrubre, estelades o pancartes d'Òmnium. També han entonat cançons com 'L'estaca' de Lluís Llach.

El carrer Mare de Déu dels Àngels, on hi ha la seu d'Unipost, està bloquejat per dos cordons policials. A l'extrem on hi ha el cordó és més petit, hi ha un segon grup de manifestants també fent càntics.