Suport unànime del ple de la Diputació de Girona als alcaldes citats a declarar per l'1-O

La Diputació de Girona s'ha posat al costat dels alcaldes citats a declarar pel seu suport a la celebració del referèndum de l'1 d'octubre. Tots els grups, inclòs el PSC, han donat suport a aquest posicionament que ha expressat el president de l'ens, Pere Vila. "Estem en contra que s´utilitzi l´estat de dret contra els interessos de la ciutadania ", ha assegurat. Algun dels diputats provincials que també són alcaldes ja han estat citats a declarar. És el cas de Lluís Sais de la Bisbal d'Empordà o Josep Maria Corominas d'Olot. D'altra banda, el ple ha aprovat també una inversió superior als dos milions d'euros a la xarxa viària de titularitat de la Diputació. Es milloraran trams de carreteres del Pla de l'Estany i de l'Alt i Baix Empordà.

Tots els grups representants al ple de la Diputació de Girona (PDECAT, ERC, PSC, CUP i Independents de la Selva) han donat suport als alcaldes gironins que s'han posicionat a favor del referèndum. Mentre està començant el degoteig de representants municipals que hauran de declarar davant la fiscalia, el ple de la Diputació ha acordat "transmetre el suport a alcaldes i regidors davant la incomprensió a què estem sotmesos en les darreres hores i setmanes".

El president de l'ens, Pere Vila, ha estat l'encarregat d'expressar el posicionament que ha tingut quòrum total dels partits polítics. Al ple hi eren com a diputats dos alcaldes citats a declarar per la Fiscalia: Josep Maria Corominas, diputat del PDECAT i alcalde d'Olot i Lluís Sais, portaveu d'ERC i alcalde de la Bisbal d'Empordà. Vila ha assegurat que estan "en contra que s´utilitzi l´estat de dret contra els interessos de la ciutadania".



Injecció econòmica a la millora de carreteres

Més enllà de la situació política, la Diputació de Girona també ha pres decisions que afecten a alguns punts de la xarxa viària que és de la seva titularitat. En concret, l'ens preveu invertir 2.378.288 MEUR per a millorar alguns punts delicats. Entre ells, la GIV-5132 entre Banyoles i Galliners (Pla de l'Estany) tindrà una aportació superior als 400.000 euros.

Pràcticament la meitat dels diners però van a la carretera GIV-6542 a Palafrugell (Baix Empordà), en el punt on comença el trencant de cala Pedrosa a Tamariu. En aquest municipi, la Diputació també ha firmat un conveni amb l'Ajuntament per millorar un altre tram d'aquesta carretera. Finalment, l'ens també té previst invertir a la GIP-5129 de Vilafant a Borrassà (Alt Empordà) per valor de 808.325,54 MEUR.



Reforma horària i medi ambient

El ple de setembre de la Diputació de Girona ha acordat sumar-se institucionalment al Pacte per a la Reforma Horària. En el capítol de mocions, l'òrgan n'ha aprovat per unanimitat una del Grup d'Independents de la Selva que reclama una línia de subvencions per a entitats mediambientals. L'objectiu és que les activitats que facin aquestes organitzacions no depenguin només de projectes puntuals o de les seves xarxes de suport.