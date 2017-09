Arresten un perillós sicari dominicà a Terrassa per sis assassinats al seu país

La Policia Nacional ha detingut a Terrassa un perillós sicari acusat de matar a trets a la República Dominicana un controlador i un conductor d'autobusos i que tenia en vigor una Ordre Internacional de Detenció per a la seva extradició dictada per aquest país. L'arrestat s'ocultava en aquesta localitat vallesana amb documentació falsa per evitar ser localitzat i detingut, i està relacionat amb un violent clan dedicat al control il·legal d'empreses de transports a Santo Domingo. A més, les autoritats policials dominicanes l'acusen igualment de ser l'autor material de la mort de quatre conductors d'autobusos més, en les mateixes circumstàncies.

Gràcies als mecanismes de cooperació policial internacional es va saber que el fugitiu podia estar residint a l'àrea metropolitana de Barcelona, fet pel qual es va establir un dispositiu policial que va poder descobrir la seva localització i va culminar amb el seu arrest a Terrassa.

Segons la informació aportada per les autoritats policials dominicanes, el detingut es va presentar el 17 de gener del 2015 al costat d'un altre còmplice en una parada d'autobusos de la capital, on va disparar amb una arma de foc diversos trets al pit i tòrax a un controlador i també a un conductor d'autobusos, causant-los la mort a tots dos de manera immediata. Després de recollir proves al lloc de l'execució, la policia de Santo Domingo va poder comprovar que l'autor havia causat la mort, en circumstàncies similars, de 4 xofers més.