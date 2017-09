Un centenar de càrrecs electes del PSC denuncien pressions per l'1-O

Prop d'un centenar d'alcaldes, regidors i altres càrrecs electes del PSC de les comarques tarragonines es van concentrar ahir a Tarragona en un acte de rebuig a les «pressions», «insults», «xiulets» i «pintades» que asseguren estar rebent per la seva no col·laboració amb el referèndum de l'1 d'octubre.

Sota una pancarta amb el lema «Votar sense garanties? Que no comptin amb mi» l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, va reivindicar que els socialistes volen «que es pugui decidir el futur d'aquest país des de l'acord, el diàleg, el pacte i la legalitat». «No és cert que els alcaldes que estem aquí no volem que es voti, volem que es voti en condicions», va defensar. Ballesteros va advertir que «ni saltar-se la llei, ni l'immobilisme, ens portaran a cap solució» i va garantir que els socialistes defugiran les provocacions, la crispació i les tensions.

El també president de la federació del PSC del Camp de Tarragona va assegurar que els socialistes no estan «baixos de moral» ni «preocupats» per la «persecució» o les «pressions» d'aquests darrers dies i va assegurar que «molta gent que ara mateix està silenciosa» els fa costat.

Ballesteros va afirmar que «alcaldes, regidors, militants i gent no simpatitzant en la causa independentista han rebut moltes pressions, xiulades, insults i algunes pintades», però va advertir que no entraran en la «provocació» ni tramitaran denúncies «tret que hi hagi amenaces directes a la integritat física» perquè volen fugir de «confrontacions».

Durant l'acte de suport a alcaldes i regidors socialistes, el batlle tarragoní va negar que els alcaldes no vulguin que es voti, sinó que defensen «que es voti en condicions». Així mateix, va rebutjar que se'ls acusi de no poder votar perquè la Generalitat té seus i col·legis «suficients» perquè s'hi faci una votació. «Han centrifugat les responsabilitats al sector més febles de les administracions», es va queixar.

Josep Fèlix Ballesteros va reivindicar que els socialistes se senten «tant demòcrates com el que més» i va manifestar que no volen formar part «de cap front», ja que no defensen ni el sí ni el no. «Nosaltres no som independentistes, però no som antiindependentistes», va etzibar. Així mateix, l'alcalde de Tarragona es va mostrar convençut que hi ha vies per a l'acord, tret de «saltar-se la llei» i «l'immobilisme».

El dirigent del PSC a les comarques tarragonines va defensar que tenen «milers» de persones que els donen suport, que ara mateix estan «silencioses». «Nosaltres no volem posar llenya al foc, no ens veureu en cap front, ni provocar tensions, aldarulls, crispació ni el trencament de la convivència», va defensar.

Davant la situació que estan vivint els batlles socialistes, la recepta de Ballesteros és clara: «A una pintada, diàleg; a una escridassada, diàleg; a un escrache, diàleg; a un cartell ofensiu diàleg. Diàleg i solucions, que n'hi ha i poden ser perfectament assumides pel poble de Catalunya», va manifestar.

L'alcalde va alertar del trencament de la convivència i va estendre la mà a asseure's a dialogar a favor del diàleg i la cerca de solucions. «Que no ens busquin conculcant la legalitat, ni posant en risc treballadors i recursos públics, ni transgredint les normes democràtiques que tots ens hem donat», va afegir.

El batlle de Tarragona va opinar que els socialistes estan defensant «allò que Colau està fent a Barcelona». «El que passa és que ella li ha posat un vestidet de seda que queda una mica millor, però la mona és mona, per molta seda que li posin. I nosaltres estem fent el que ens han demanat els ciutadans que ens voten, que és respectar la democràcia i la legalitat», va etzibar.

Preguntat sobre les peticions de nombrosos alcaldes a la fiscalia perquè les policies locals no hagin d'actuar com a policia judicial, Ballesteros va opinar que es tracta d'una «polèmica absurda». «Hi pots estar més o menys d'acord, però és una ordre de la fiscalia i no podem qüestionar-ho de forma legal ni formal», va expressar.