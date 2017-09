Detenen un jove a Lleida per autoadoctrinament gihadista

La Guàrdia Civil va detenir a Lleida un jove de 25 anys de nacionalitat pakistanesa per autoadoctrinament gihadista en una operació coordinada pel Jutjat d'Instrucció número 1 de l'Audiència Nacional i en coordinació amb la Fiscalia. El jove, A.Z., consumia i difonia a través dels seus perfils de Facebook missatges gihadistes centrats en la justificació i la crida a la gihad armada, la inducció al martiri, els elogis a grups terroristes i els seus líders i abundant material propagandístic distribuït per productores de grups terroristes. Entre els continguts, també n'hi ha de caràcter antisemita. Els investigadors van constatar que en les darreres setmanes el nivell de radicalització del jove no s'havia reduït i no s'havia presentat a la feina per dedicar-se a la pràctica dels preceptes de la seva religió.

El detingut formava part d'un grup d'individus, tots ells de nacionalitat pakistanesa, que va ser parcialment desmantellat el 30 de juny del 2016 en el marc de l'operació Farina, en la qual es va arrestar tres germans, també a Lleida. En aquesta operació es van intervenir diversos suports informàtics amb abundant material de contingut gihadista. De l'anàlisi, els agents van establir una clara relació entre A.Z. amb els germans arrestats, que actualment es troben a la presó per ordre del jutge. Tots ells, segons Interior, conformaven un únic grup d'ideologia «extremadament radical» amb la intenció de difondre consignes gihadistes a través de les xarxes socials.

L'arrestat procedia de la mateixa localitat pakistanesa que els tres germans detinguts el juny del 2016 al mateix pis. El jove arrestat ahir és originari de la mateixa població del Pakistan que els tres germans detinguts el 30 de juny del 2016 al mateix pis del barri de Pardinyes de la ciutat de Lleida i amb els quals compartia habitatge. En l'operació policial hi van participar més d'una vintena d'agents.