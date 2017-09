Enxampen un conductor circulant a 196 quilòmetres per hora al Bages

Els Mossos d'Esquadra van denunciar administrativament un conductor, de 42 anys i veí de Barcelona, per conduir sense permís i amb excés de velocitat per la C-16. Els fets van tenir lloc dissabte passat, 16 de setembre, durant un control de velocitat que s'havia muntat en aquesta carretera, concretament a l'alçada del punt quilomètric 69, dins el terme municipal de Balsareny. Pels volts de les quatre de la tarda, els agents van detectar un turisme que circulava a 196 km/hora, mentre que la velocitat màxima permesa en aquesta via és de 120 km/hora. L'home no disposava de permís de conduir i només tenia llicència per portar ciclomotors.