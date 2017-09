El Govern exigeix al fiscal general que «s'abstingui» de lluitar contra l'1-O

El Govern de la Generalitat va acordar ahir presentar un requeriment al fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, perquè «s'abstingui de realitzar qualsevol actuació» contra el referèndum, perquè la iniciativa «correspon a l'autoritat judicial».

Després de la reunió d'ahir del Govern, el conseller de la Presidència, Jordi Turull, va al·legar que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i el jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona estan instruint procediments sobre el referèndum que la Generalitat està organitzant per a l'1 d'octubre.

Turull va subratllar que la llei d'enjudiciament criminal preveu que el fiscal cessi de les seves diligències «quan es tingui coneixement de l'existència d'un procediment judicial sobre els mateixos fets», per la qual cosa Maza no pot «autoatorgar-se» ara aquestes funcions.

Per a Turull, resulta «paradoxal» que, mentre desplega les seves actuacions contra l'1-O, Maza «vagi concedint entrevistes als mitjans de comunicació» en què aboca «judicis de valor» i es dedica a «jutjar intencions» dels alcaldes que s'han manifestat a favor del referèndum.

La Fiscalia va convocar ahir de nou a una reunió al major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, i als comandaments de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Guàrdia Urbana de Barcelona per coordinar les actuacions amb vista al referèndum de l'1 d'octubre suspès pel Constitucional.



Segona reunió

Segons van informar a Efe fonts pròximes a la reunió, la reunió es va celebrar ahir al matí a la seu de la Fiscalia Superior de Justícia de Catalunya a Barcelona, presidit pel fiscal superior, José María Romero de Tejada. Aquesta és la segona reunió que la Fiscalia de Catalunya celebra amb els responsables dels cossos policials per coordinar la seva actuació sobre el referèndum i la primera després que el ministeri públic dictés una instrucció per ordenar a les forces de seguretat requisar urnes i qualsevol altre material que pogués ser utilitzat en el referèndum. A més de Trapero, a la reunió hi van assistir el responsable de la Guàrdia Civil a Catalunya, Ángel Gozalo, i, per part de la Policia Nacional, hi ha acudit el número dos del cos a Catalunya.

A diferència de la primera reunió, celebrada el passat 12 de setembre, a la d'ahir també hi ha assistit el cap de la Guàrdia Urbana de Barcelona, Evelio Vázquez.

Els últims dies, la Fiscalia General de l'Estat ha dictat sengles instruccions en les quals ordena, d'una banda, als Mossos, Policia Nacional i Guàrdia Civil, i a les policies locals, per un altre, que investiguin qualsevol actuació encaminada a organitzar el referèndum i intervinguin material destinat a preparar la consulta.