El Govern manté el pols amb l´Estat sobre els comptes de la Generalitat

El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, va explicar ahir que dona per»suspesa» la intervenció dels comptes de la Generalitat prevista per l'Executiu central i va anunciar que contactarà amb les entitats financeres «per via administrativa i notarial» per transmetre «la màxima normalitat». El Govern espanyol va acordar divendres passat assumir el control de les despeses essencials de Catalunya, després que la Generalitat es negués a seguir remetent un informe setmanal de les seves despeses al Ministeri d'Hisenda per verificar que no derivava recursos públics al referèndum que vol celebrar l'1 d'octubre.

En resposta a aquesta mesura, el Govern va presentar dilluns un recurs contenciós davant el Suprem, que incloïa una petició de suspensió de l'aplicació d'aquest acord, és a dir, de mesures cautelars, però fonts del tribunal van recordar que aquest tràmit obliga a donar trasllat a les parts perquè presentin al·legacions i que, en el cas de la part demandada -és a dir, l'Advocacia de l'Estat-, aquest termini és de deu dies, pel que no se suspèn la intervenció.

No obstant això, després de la reunió d'ahir del Govern, Junqueras va al·legar de forma reiterada que l'admissió a tràmit del recurs ja té «efectes suspensius» sobre l'acord adoptat per l'Executiu central, pel que la Generalitat seguirà actuant amb «normalitat» en relació amb la gestió dels seus comptes. Junqueras va assegurarque hi ha «jurisprudència» del Suprem que sosté la tesi del Govern, malgrat que des del tribunal remarquen que la presentació del recurs de la Generalitat no comporta la suspensió automàtica de l'acord recorregut, sinó que la llei dóna 10 dies a l'Advocacia de l'Estat perquè informi sobre aquesta petició de suspensió cautelar.

En un pols al ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, el Govern de Catalunya seguirà actuant com si els seus comptes no estiguessin intervinguts i comunicarà per «via administrativa i notarial» a les entitats financeres que no hi ha cap variació i que, per tant, han de continuar relacionant-se amb «normalitat» amb la Generalitat.

El Govern de l'Estat, va advertir Junqueras, «no pot exigir a un tercer que actuï fora de la llei» i «deixi de complir amb les funcions que li toquen» per afavorir els seus «objectius polítics», i així ho faran saber a les entitats financeres. «El Govern disposa de tots els recursos per fer front a totes i cadascuna de les seves obligacions», va recalcar Junqueras, que va considerar que l'Executiu central «no pot retenir» els recursos de la Generalitat. «Aquests recursos són nostres, estan en comptes bancaris que són del govern de Catalunya. Com es poden apropiar d'alguna cosa que no és seva? No hi ha ordre judicial que ho empari», va subratllar el vicepresident català.

Junqueras va donar per fet que serà la Generalitat qui pagui aquest mes la nòmina dels seus funcionaris: «Per la nostra part, segur que rebran la nòmina, amb tota la normalitat». Segons Junqueras, «no hi ha cap llei que empari» la intervenció dels comptes de la Generalitat, «ni des del punt de vista legal» ni per «sentit comú». No hi ha, va dir, «cap raó per impedir que la Generalitat funcioni amb normalitat en les seves responsabilitats econòmiques i financeres», perquè ha reduït»el 85% del dèficit de tot el dèficit de les administracions públiques de l'Estat», va sentenciar.

Catalá: Vol dir que «ho estudiaran»

Per la seva part, el ministre de Justícia, Rafael Catalá, va afirmar que el Tribunal Suprem no ha pres cap mesura cautelar pel que fa al control dels comptes catalans i va indicar que l'admissió a tràmit del recurs que va presentar la Generalitat vol dir que «ho estudiarà».

En declaracions als mitjans durant una visita a Conca, Catalá va mostrar també la seva satisfacció perquè Junqueras acudís al Tribunal Suprem d'Espanya per «defensar els seus interessos». És «significatiu», va assegurar, que un govern «que s'ha declarat, entre cometes, en rebel·lia, que està promovent un referèndum declarat il·legal pel Tribunal Constitucional, que està posant en marxa actuacions manifestament il·legals, encara li quedi un punt de sentit comú i sàpiguen que quan hi ha un debat entre un govern i un altre, aquí hi ha els tribunals per donar la raó a un o altre».

També la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, va afirmar que «si Junqueras torna a la legalitat, el Govern d'Espanya no controlarà les finances públiques». En una entrevista a Catalunya Ràdio, la ministra va llançar un «missatge de tranquil·litat a tots els catalans» i va dir que «els proveïdors, farmacèutics i treballadors públics cobraran del Govern d'Espanya».