La Guàrdia Civil deté al número 2 de Junqueras, Josep María Jové

Agents de la Guàrdia Civil han detingut aquest matí als dos homes forts de Junqueras al Departament d'Economia, Josep Maria Jové i a Lluís Salvador. Les detencions s'han produït en el marc d'un ampli dispositiu del cos armat que encara s'està desenvolupant a la recerca d'informació relacionada amb el referèndum de l'1-O i en la qual han entrat en diverses dependències de la Generalitat com el Palau de la Generalitat, la conselleria d'Economia, a la d'Afers Exteriors, dirigida per Raül Romeva, així com a la de Governació, la de Treball i Afers Socials i a la seu de l'Agència Tributària a la zona franca de Barcelona.



Els agents també haurien fet acte de presència a la seu de l'empresa Indra, encarregada de la gestió informàtica de diversos processos electorals en el passat així com a la seu del consorci de l'Administració Oberta de Catalunya.



Al Palau de la Generalitat, els agents haurien entrat en una part de la Casa dels Canonges, residència oficial del president de la Generalitat, ja que allí se situa també part de les dependències de la conselleria d'Exteriors, que dirigeix Raül Romeva.





Precintes a Economia

Veritable estat policial

Quatre furgonetes amb agents de la Guàrdia Civil han entrat a la seu de la conselleria d'Economia, situada a la Rambla de Catalunya de Barcelona. Un cop dins, i segons les primeres informacions, els agents han arrestat el secretari general d'Economia,quan circulava en el seu vehicle per l'autopista. A banda de la detenció de Jové, els agents també haurien precintat el despatx del secretari d'Economia,. També haurien detingut aSecretari d'Hisenda del Govern de Catalunya i Secretari General Adjunt d'Esquerra Republicana.Cap a les vuit del matí uns 25 agents s'han personat a la seu de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, el titular és Oriol Junqueras, a la recerca de documentació relacionada amb el referèndum de l'1-O, segons han indicat a Efe fonts de aquest departamentAgents uniformats i també de paisà han entrat a les dependències de la conselleria per tal dei, en aquest moments, estan escorcollant l'interior de l'edifici i controlant els accessos i identificant a tothom qui entra o surt del bloc.

El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, ha assegurat que l'entrada al Departament és "una demostració més que hi ha un veritable estat policial" i ha lamentat, en declaracions a Catalunya Ràdio, que "estem en un estat excepcional fora de qualsevol garantia democràtica" i "lluny de les llibertats fonamentals". D'altra banda, els agents també s'han presentat a primera hora del matí al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies (CTTI) de la Informació de la Generalitat.

ue el cos armat rebés més de 45.000 notificacions per a les meses electorals del referèndum de l'1 d'octubre. inspeccions a Manresa, l'Hospitalet de Llobregat o Barcelona. Segons el Ministeri de l'Interior, el nombre de certificats de notificació requisats "podria suposar el 80% de les comunicacions necessàries per cobrir les meses electorals". Els certificats de notificació estaven tancats, disposats per ciutats i poblacions. L'entrada es produeix l'endemà qdel referèndum de l'1 d'octubre. Els comisos es van realitzar al llarg del dia a la seu de la firma a Terrassa, principalment, però també van fer. Segons el Ministeri de l'Interior, el nombre de certificats de notificació requisats "podria suposar el 80% de les comunicacions necessàries per cobrir les meses electorals". Els certificats de notificació estaven tancats, disposats per ciutats i poblacions.