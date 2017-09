La Guàrdia Civil troba prop de 10 milions de paperetes a una nau de Bigues i Riells

La Guàrdia Civil ha trobat prop de 10 milions de paperetes per votar al referèndum de l'1 d'octubre en una nau de Bigues i Riells (Vallès Oriental), segons ha informat el Ministeri de l'Interior. En aquesta nau hi ha trobat 9,89 milions de paperetes amb les opcions del 'sí' i el 'no' i altre material "fonamental" relacionat amb la convocatòria. La nau està ubicada al polígon industrial Can Barri de Bigues i Riells, on hi ha vuit furgonetes de grans dimensions preparades per carregar tot el material. També ha entrat un toro mecànic per carregar amb palets. A banda i banda del carrer on s'ubica la nau s'hi ha concentrat manifestants a favor del referèndum.

La nau registrada és propietat de Pau Furriol Fornells, detingut aquest matí per agents de la Guàrdia Civil per ordre del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, que ha dictat vuit registres més i més d'una desena de detencions.

La Guàrdia Civil ha detingut fins al moment dotze persones, entre elles alts càrrecs del Govern, i està practicant registres als departaments d'Economia, Exteriors, Treball i Governació per recollir indicis relacionats amb la preparació del referèndum de l'1-O, suspès pel Constitucional.

Al departament de Treball i Benestar Social la Guàrdia Civil ha registrat la planta 20, on està la direcció i la Secretaria General, amb una ordre judicial per l'organització de l'1-O, davant la qual cosa els treballadors s'han concentrat en forma de protesta a la planta baixa