La Guàrdia Civil incauta paperetes per votar l'1-O a Bigues i Riells

La Guàrdia Civil ha confiscat paperetes per votar en el referèndum de l'1 d'octubre, en el registre d'una nau industrial del municipi Bigues i Riells (Vallès Oriental), han indicat a Efe fonts de la investigació.

A més de les paperetes impreses amb el "sí" i el "no", els agents han intervingut nombrós material electoral per a l'1-O que encara no ha estat comptabilitzat.

La nau registrada és propietat de Pau Furriol Fornells, detingut aquest matí per agents de la Guàrdia Civil per ordre del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, que ha dictat vuit registres més i més d'una desena de detencions.

La Guàrdia Civil ha detingut fins al moment dotze persones, entre elles alts càrrecs del Govern, i està practicant registres als departaments d'Economia, Exteriors, Treball i Governació per recollir indicis relacionats amb la preparació del referèndum de l'1-O, suspès pel Constitucional.

Al departament de Treball i Benestar Social la Guàrdia Civil ha registrat la planta 20, on està la direcció i la Secretaria General, amb una ordre judicial per l'organització de l'1-O, davant la qual cosa els treballadors s'han concentrat en forma de protesta a la planta baixa.