De Guindos recorda a la Generalitat que «encara té temps» per canviar de parer

El ministre d'Economia, Luis de Guindos, va assegurar que la Generalitat «encara té temps» per canviar de parer i evitar a intervenció de les finances. De Guindos va instar el Govern a tornar a enviar els certificats setmanals –signats per la intervenció-, una eina que permet al govern espanyol controlar que no es destinen diners a l'organització del referèndum. Si es tornen a rebre aquests certificats, no entraria en vigor el sistema de controls de pagaments aprovat en el Consell de Ministres de divendres. «Si hi ha col·laboració no hi hauria d'haver el més mínim problema», va manifestar De Guindos el mateix dia que expirava el termini de 48 hores donat pel govern espanyol al catalàper remetre l'acord de no disponibilitat.

En un esmorzar informatiu, el ministre va negar que es tracti d'una «intervenció de funcions» ja que la Generalitat pot seguir decidint com distribueix el seu pressupost. A més, va defensar que si el Govern es repensa la seva posició i torna a remetre els certificats setmanals, la mesura del control de pagaments no entraria en vigor. «Si hi ha col·laboració no hi hauria d'haver el més mínim problema», va manifestar el ministre.

De Guindos també es va referir a l'escenari econòmic que provocaria la independència. Va dir que és una situació «irreal i inviable» i va repassar les conseqüències econòmiques portaria. Entre d'altres, que Catalunya quedaria fora de la UE, que no podria beneficiar-se dels tractats internacionals de comerç ni dels fons procedents de la UE i que hauria de crear una moneda nova.«L'escenari d'una Catalunya dins d'Espanya i la UE és infinitament millor que l'alternativa, tant pels catalans com per a tots els espanyols», va declarar.