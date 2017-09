El jutge arxiva de nou la causa per l'accident d'autobús de Freginals

El jutjat d'Instrucció número 3 d'Amposta va acordar l'arxiu de la causa oberta pel tràgic accident de Freginals (Tarragona) en què van morir 13 estudiants d'Erasmus el 20 de març de 2016. El jutge conclou que no hi ha prou «indicis probatoris» per poder incriminar el conductor del vehicle pels delictes de 13 homicidis imprudents i 42 delictes per lesions imprudents, de manera que decreta el sobreseïment provisional de la causa.

La interlocutòria, emesa el passat 13 de setembre i que es va fer pública ahir, esgrimeix que «per motius opacs» la matinada del 20 de març del 2016, quan tornava d'una excursió amb estudiants d'Erasmus de les Falles de València, l'autobús es va desplaçar lateralment cap a la dreta i va envair la vorera de la via, moment en el qual el conductor investigat va reaccionar amb un gir brusc a l'esquerra que va portar el vehicle a la mitgera de l'autopista, i posteriorment un altre cap a la dreta, que ja va provocar la pèrdua de control del vehicle i el fatal accident.

La principal hipòtesi que s'havia estudiat fins ara, la possibilitat que el conductor s'hagués adormit, no ha pogut ser prou demostrada. Un cop descartada alguna avaria mecànica del vehicle, els Mossos van treballar amb la hipòtesi que l'accident s'havia produït per una distracció del conductor per culpa del telèfon mòbil, una opció que també va quedar descartada, així com pel consum d'alcohol o de drogues.

El jutge d'instrucció va concloure que no es pot afirmar amb suficient grau de rotunditat la qualificació com a «greu» de l'eventual imprudència del conductor, en referència a la somnolència, ja que si bé hi ha declaracions testificals que a partir d'«impressions subjectives» apuntaven a una possible somnolència del conductor, com ara l'obertura de la finestra, desacceleracions o expressions del xofer, «la veritat és que els indicis objectius prediquen el contrari».



Minuciós treball de recerca

Segons l'acte, el «minuciós» treball de recerca de la policia judicial ha permès comprovar que els paràmetres de conducció com les hores de son i altres qüestions de caràcter reglamentari «eren correctes», i fins i tot el testimoni d'altres conductors -alguns d'ells sense vinculació amb la mateixa empresa- «desvirtuen que el fet de baixar la finestreta fos un acte in extremis davant d'una somnolència», ja que, segons van explicar, era costum del conductor obrir-la. L'acte també recull la versió del propi conductor, que va prestar declaració el 3 de febrer.