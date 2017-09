L'expresident de la CE reclama «el retorn del diàleg» entre Catalunya i Espanya

L'expresident de la Comissió Europea i exprimer ministre italià Romano Prodi reclama «el retorn al diàleg» a Catalunya i Espanya. En un manifest que signa amb altres polítics italians com Piero Fassino i Bobo Craxi, Prodi expressa la seva «preocupació» per la situació a Catalunya i avisa que «ni forçar» el reglament del Parlament ni imposar «mesures judicials i policials» són estratègies apropiades per «resoldre una controvèrsia de naturalesa política». «Demanem un retorn al diàleg entre l'Estat espanyol i la Generalitat de Catalunya fundat en la racionalitat política, la llibertat d'expressió i els principis democràtics consolidats de la nostra comunitat europea», assegura el manifest.



Aval a la política de Rajoy

La Cambra de Comerç d'Espanya, que representa a les 86 cambres territorials i 35 cambres a l'exterior, dona ple suport al govern espanyol en la seva actuació «en defensa de la legalitat» davant la convocatòria del referèndum «il·legal» de l'1-O, segons s'afirma en la declaració institucional aprovada ahir.