On ha efectuat els registres la Guàrdia Civil?

El titular del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona ha acordat d'ofici les detencions i registres a la Generalitat que la Guàrdia Civil està practicant avui, sense que li ho sol·licités ni l'institut armat ni la Fiscalia, segons han informat fonts jurídiques.

El jutge, que manté des de fa mesos el secret de sumari del cas, va obrir aquesta causa per investigar els preparatius del referèndum arran de la denúncia que un particular va presentar als jutjats de guàrdia de Barcelona i que li va correspondre instruir a ell, per ordre de repartiment.

L'operació que la Guàrdia Civil ha desplegat, amb detencions de diversos alts càrrecs i registres en edificis de la Generalitat, l'ha acordat el magistrat d'ofici, sense que la Fiscalia ni la Guàrdia Civil -els únics que tenen accés als detalls de la investigació judicial, sota secret de sumari- sol·licitessin aquesta diligència, encara que el ministeri públic tampoc s'ha oposat a la resolució judicial.

El jutge va obrir el mes d'abril passat la causa, arran d'una denúncia per les declaracions de Santi Vidal, i va ordenar a la Guàrdia Civil que investigués la veracitat de les revelacions de l'exsenador d'ERC que el Govern tenia "camuflada" una partida de 400 euros per al referèndum.

Paral·lelament, VOX va presentar una altra querella contra el Govern per les declaracions de Vidal davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), però l'alt tribunal català va remetre la causa a instrucció 13 fins a comprovar si les declaracions de l'exsenador eren veraços o "meres proclames".