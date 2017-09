Els primers alcaldes es neguen a declarar

Dels més de set-cents alcaldes investigats per col·laborar amb el referèndum de l'1-O, ahir van comparèixer els primers regidors citats per la Fiscalia: l'alcalde de Mollerussa i diputat al Parlament Marc Solsona, que ho va fer davant la Fiscalia Superior de Catalunya per la seva condició d'aforat; el d'Oliana Miquel Sala; i el de Pont de Suert, José Antonio Troguet. Tot i que van comparèixer de forma voluntària, els tres alcaldes del PDeCAT es van negar a prestar declaració en considerar que el ministeri públic s'està «extralimitant» en les seves competències en imputar-los diversos delictes.

Les diligències de la Fiscalia contra els alcaldes transcorren en paral·lel a les causes que instrueixen el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra el Govern pel referèndum i contra els presidents de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras, i l'Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch, per organitzar l'1-O a través dels alcaldes. Precisament avui declara Lloveras com a alcaldessa de Vilanova i la Geltrú davant la Fiscalia del TSJC en qualitat d'aforada ja que és diputada al Parlament. Demà ha de declarar Burch, alcalde de Premià.

En total, avui acudiran a declarar en diferents oficines de la Fiscalia 17 alcaldes catalans, alguns dels quals, com el de Sabadell, Maties Serracant, i el de Cerdanyola del Vallès, Carles Escolà (citats per avui i el 25 de setembre, respectivament), ja han avisat que no hi aniran. Els dos alcaldes són de governs que integren la CUP.



Les citacions d'ahir

Ahir, l'alcalde de Mollerussa va denunciar que se li havia impedit exposar les raons per les quals es negava a declarar, motiu a més que el va portar a no signar l'acta de la seva compareixença davant la Fiscalia, un òrgan al qual veu a més «polititzat». L'alcalde i diputat del Parlament va estar acompanyat en la seva compareixença per la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els membres de la Taula Anna Simó (Junts pel Sí) i Joan Josep Nuet (EUIA), que acumulen tots ells diverses querelles per tramitar iniciatives independentistes a la cambra.

També va estar acompanyat per dirigents del seu partit com Marta Pascal, David Bonvehí, Lluis Corominas o l'exconsellera d'Educació Irene Rigau, i per un grup d'independentistes. Forcadell va afirmar que les querelles «no pararan la voluntat» dels alcaldes que se celebri el referèndum, com tampoc la del Govern o la dels membres de lataula:»Estan molt equivocats», va advertir a l'Estat.

La compareixença dels tres primers alcaldes va anar en paral·lel a noves citacions, com la de l'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, que va ser citada a declarar aquest dijous a la Ciutat de la Justícia de Barcelona. L'alcalde de Tortosa i diputat al Congrés pel PDeCat, Ferran Bel, encara no havia decidit si compareixerà davant la Fiscalia del Suprem el dia 25.



Federació espanyola de municipis

En paral·lel, alguns alcaldes i regidors dels partits contraris al referèndum van seguir denunciant ahir pressions per negar-se a col·laborar amb la consulta de l'1.O. En aquest sentit, el president de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), Abel Caballero, va assegurar que «assenyalar amb el dit» els regidors que no estan a favor de la consulta sobiranista és «feixisme».