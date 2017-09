Rajoy assegura que resposta a Catalunya "no pot ser una altra que la presa"

El president del Govern, Mariano Rajoy, ha assegurat avui que la resposta que s'està donant al desafiament independentista a Catalunya "no pot ser una altra que la presa" i ha defensat estar actuant "amb seny, moderació i proporcionalitat".

Així ha respost Rajoy al portaveu del PNB al Congrés, Aitor Esteban, a la sessió de control de la Cambra.

Després del tens cara a cara entre Rajoy i el portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, Esteban ha demanat al president, en un to més moderat, que expliqués la seva posició davant el "conflicte" català.

I li ha retret la seva estratègia amb Catalunya, a més d'advertir-li que no pot "escudar-se darrere dels jutges o els fiscals", perquè aquest assumpte no s'arreglarà "amb amenaces" o amb "la força".

Rajoy ha demanat al portaveu del PNB que es posi al seu lloc i entengui que com a president del Govern no se li pot demanar que incompleixi la llei com va fer el cap del Govern, Carles Puigdemont, qui només li donava una opció quan va intentar el diàleg amb ell, "referèndum sí o referèndum sí".

"A ningú en el seu judici li agrada aquesta situació a mi tampoc", ha assegurat el cap de l'Executiu, qui ha insistit que de tots els interlocutors que ha tingut l'únic que li ha demanat que passés "per damunt de la llei" ha estat Puigdemont, i ell no pot fer-ho.

La llei, ha insistit Rajoy, "s'ha de complir" i a partir d'aquí es pot parlar.

"Però que ningú compti amb mi per liquidar la unitat d'Espanya i la sobirania nacional; per això no em dedico a la vida política", ha advertit.

Les explicacions de Rajoy no han convençut Esteban, qui ha lamentat que allò que era un problema econòmic i competencial ha esdevingut, fruit de les "accions i inaccions" del president del Govern, en un "autèntic conflicte social amb un fons nacional català claríssim".

Ha criticat a més l'estratègia de Rajoy, que parla que es compleixi la llei però no dóna possibilitats de canviar-la i amb una estratègia en la qual "s'amenaça" la llibertat d'expressió, s'envia la policia als mitjans de comunicació i les impremtes o es bloquegen els comptes.

"Senyor president, no pot escudar-se darrere dels jutges o fiscals, aquest assumpte no s'arreglarà amb amenaces o la força", ha criticat Esteban a Rajoy, a qui també ha insistit que "hi havia camins" per acordar un referèndum i es podien haver consensuat condicions per celebrar-lo.