Rufián a Rajoy: "Tregui les seves mans brutes de les institucions catalanes"

El diputat d'ERC ha exigit al president del Govern Espanyol, Mariano Rajoy, que "tregui les seves mans brutes de les institucions catalanes". Gabriel Rufián ha començat la intervenció preguntant a Rajoy si creia que el seu govern estava "donant una resposta democràtica", fent referència als escorcolls i intervencions de material relacionat amb l'1-O, a la qual cosa Rajoy ha contestat que el govern espanyol "està fent el que ha de fer i ho farà fins al final, amb proporcionalitat", ja que segons Rajoy el que està passant a Catalunya, "és molt greu i antidemocràtic".



A partir d'aquí, Gabriel Rufián ha esclatat i ha respost al president espanyol: "ens hem llevat amb la Guàrdia Civil davant les cases. Estan detenint càrrecs electes només per les seves idees. Tregui les seves mans brutes de les institucions catalanes".



Tot seguit, els diputats d´ERC han abandonat l´hemicicle.





Hoy más que nunca, @gabrielrufian me representa.



SACAD VUESTRAS SUCIAS MANOS DE LAS INSTITUCIONES CATALANAS

Els diputats del grup d'En Comú Podem també han abandonat l'hemicicle com a resposta a l'operació policial que, de moment, ja ha fet dotze detencions d'alts càrrecs del Govern. El portaveu del grup, Xavier Domènech, ha acusat el govern de Mariano Rajoy "d'atacar i intervenir" l'autogovern de Catalunya i de fer-ho "per la porta del darrera". Domènech ha fet una crida a la mobilització ciutadana per respondre a les detencions i registres a conselleries i seus de la Generalitat. "Hem d'actuar des de la màxima transversalitat del país davant d'aquest atac", ha dit. La resta de diputats del grup confederal de Podem s'han quedat al ple durant la sessió de control. Al migdia, Podem i les seves confluències faran una concentració davant dels Lleons del Congrés. Després de les detencions d'aquest dimecres, els diputats d'ERC i PDeCAT també han abandonat el Congrés.