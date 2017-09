Qui són els detinguts en l´operació contra el referèndum?

La Guàrdia Civil ha detingut ja catorze persones, entre elles diversos alts càrrecs del Govern, mentre s'estan practicant 22 registres a conselleries, institucions de la Generalitat i naus per recollir indicis relacionats amb el referèndum de l'1-O, suspès pel Tribunal Constitucional.



Llista provisional de detinguts

Josep Maria Jové, aquestes tres detencions se sumen a les del número dos de la Conselleria d'Economia.

Josep Lluís Salvadó, secretari d'Hisenda.

Jordi Graells, director del departament d'Atenció Ciutadana del Govern català i responsable del vot electrònic de l'1-O que el passat 26 de juliol va declarar com a testimoni davant la Guàrdia Civil.

Jordi Puigneró, el president del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI)

Josué Sallent Rivas, del CTTI.

David Franco Martos, del CTTI.

Xavier Puig Farré, de l'Oficina Afers Socials.

Un treballador de Fundacio.cat.

Pau Furriol, propietari d'una nau industrial a Bigues i Riells (Vallès Oriental), on els agents han confiscat paperetes impreses per votar.

David Palancad Serrano, de l'Oficina d'Afers Estrangers.

Juan Manuel Gómez, de la Conselleria d'Economia i Hisenda.

A més d'aquestes detencions s'han practicat vint-i-dos registres a diferents dependències, entre elles el despatx de Salvadó, número dos d'Economia, situat a la seu central del Departament, a la Rambla de Catalunya de Barcelona.

També s'està registrant l'edifici del Departament d'Economia que alberga les oficines de la secretaria d'Hisenda, situat a la Gran Via, així com la seu de l'Agència Tributària de la Generalitat.

Amb un ampli dispositiu, la Guàrdia Civil ha entrat així mateix aquest matí a la seu de la conselleria d'Afers Estrangers, situada en una part de la Casa dels Canonges del Palau de la Generalitat, residència oficial del president català.

També s'ha registrat la seu del Departament de Treball i d'Afers Socials, el Consorci de l'Administració Oberta, que s'encarrega de facilitar eines tecnològiques per fer més àgil i transparent la relació de l'administració amb els ciutadans, i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).