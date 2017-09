Uns 1.500 veïns acompanyen Madrenas al jutjat

Unes 1.500 persones van acompanyar ahir l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas (CiU), i el de Palafrugell, Josep Piferrer (ERC), a l'Audiència de Girona, on havien estat citats a declarar en qualitat d'investigats per haver signat un decret a favor del referèndum.

Madrenas i Piferrer van sortir de la plaça del Vi , que es va omplir en un acte en el qual es van llegir dos manifestos, un d'ells promogut pels regidors gironins i part del qual va comptar amb el suport del PSC. El text recordava que la ciutadania «demana una via de diàleg i que no s'utilitzi la judicialització de la política contra cap càrrec electe ni funcionari». L'altre manifest ser llegit per un membre de Girona Vota i també va prendre la paraula el rector de la UdG, Sergi Bonet.

Entre els assistents hi havia el secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Ricard Font; el delegat del govern, Eudald Casadesús; i el president de la Diputació, Pere Vila. Tampoc no hi van faltar una gran representació d'alcaldes de totes les comarques, des de Salt a Celrà, Llagostera, la Bisbal, Begur, o Figueres i l'exalcaldessa de Girona Anna Pagans, entre d'altres.

Tot seguit es va iniciar una marxa a peu fins al Palau de Justícia, encapçalada per una pancarta amb el lema Democràcia. Unes 1.500 persones van acompanyar Madrenas i Piferrer entre càntics de L'Estaca i crits d'«independència», «volem votar», o «fora la justícia espanyola».

La declaració de Madrenas va durar un quart d'hora. L'alcaldessa va posar de manifest que entenia que la fiscalia s'estava «extralimitant» en les seves competències, ja que ja hi ha una causa oberta al TSJC investigant sobre els mateixos fets. Madrenas va afirmar que està «al servei de la democràcia» i que la seva obligació és «treballar perquè es respectin els drets individuals i col·lectius». «En aquest moment m'ha tallat i m'ha dit que si pretenia explicar això no calia i que, per tant, no tenia massa sentit seguir la declaració», va relatar. La regidora del PP a Girona, Concepció Veray, va demanar a l'alcaldessa que «abandoni la via de la desobediència i la il·legalitat i es torni a situar en la via de la democràcia i l'estat de dret».

Piferrer, de la seva banda, es va acollir al dret a no declarar i va presentar un escrit en el qual feia constar els drets que, segons creu, li han «usurpat» a ell com a alcalde i «al poble de Catalunya».

Finalment, l'alcalde de Santa Coloma, Joan Martí, va anunciar que no anirà avui a declarar.