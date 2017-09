El 73,7% dels casos d'abusos sexuals a menors s'acaben arxivant

L'organització Save the Children va denunciar que a Catalunya una de cada dues víctimes d'abusos sexuals són nens o nenes i que el 73,7% dels casos denunciats acaben arxivant-se. Save the Children va presentar el seu nou informe «Ulls que no volen veure», on analitza l'abús sexual infantil a través de més de 200 sentències judicials, i ha constatat que Catalunya està entre les comunitats espanyoles on més s'arxiven casos per abusos sexuals.

L'informe alerta que l'abús sexual s'estén de mitjana quatre anys, fet que demostra que encara no existeixen les eines necessàries per prevenir i detectar els abusos ni tampoc que el nen pugui denunciar-los. «Els errors i debilitats de les administracions públiques fan que els abusos sexuals que pateixen els nens no es detectin, s'allarguin en el temps i que, fins i tot, malgrat detectar-se i denunciar-se no acabin en condemna», segons l'informe.

Segons dades de la Generalitat, l'any 2016 es van denunciar 713 abusos i 254 agressions sexuals a menors, un 68,56% més que el 2015, augment que segurament es pot explicar arran del descobriment de la trama Maristes.

De fet, en la presentació de l'informe a Madrid es va emetre un vídeo amb el testimoni de Manuel Barbero, pare de Toni, una víctima d'abusos sexuals en un col·legi dels Maristes de Barcelona, que va reclamar «ajuda a les víctimes perquè el seu camí no sigui tan espantós i per crear-los un entorn de confiança que faciliti la denúncia». Les autonomies amb major percentatge de casos arxivats són Navarra (94,9), Aragó (93,3) i Canàries (93,2).