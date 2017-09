ANC i Òmnium alerten que després del 20-S "res serà igual"

Els presidents de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) , Jordi Sànchez, i d'Òmnium, Jordi Cuixart, han alertat que després de l'operació de la Guàrdia Civil per aturar l'1-O aquest dimarts "res serà igual" i han avisat que el poble de Catalunya és "imbatible" i votarà. Tots dos s'han dirigit a la gent concentrada a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), des d'on han refermat la crida a mantenir la mobilització fins que no quedi cap detingut. Sánchez ha criticat l'actuació "indigna" del govern espanyol i ha assegurat que es van traspassar "totes les línies acceptables".

"El nostre estat és la gent, és el poble i aquest estat és imbatible", ha dit Sànchez. El líder de l'ANC ha afirmat que cap persona que es digui demòcrata no pot no sentir vergonya després dels fets d'ahir i ha afirmat que si no és així "potser és perquè no és tan demòcrata com diu ser-ho".

Tant ell com Cuixart han reiterat el suport als detinguts i han afirmat que "no estan sols", paraules que han estat aplaudides i victorejades pels manifestants. "Mai deixarem a ningú que ha actuat decentment a favor de la democràcia si aquesta persona és reprimida", ha declarat. Ha dit que continuaran allà "pacíficament, cívicament" manifestats, a qui els ha demanat no caure en provocacions i evitar "la violència en la que volen que es caigui".

Sànchez ha apel·lat a la força del moviment independentista i ha demanat concentrar esforços per fer possible que l'1 d'octubre es voti, cosa que ja ha dit que Mariano Rajoy "no podrà impedir".

De la seva banda, Cuixart ha expressat també el compromís de "no deixar ningú pel camí" i s'ha mostrat convençut que els ciutadans continuaran mobilitzant-se per aturar "un veritable cop d'estat". El president d'Òmnium ha fet referència al ressò internacional dels darrers fets i ha afirmat que cada cop hi ha més gent al món que entén que veu que Catalunya té davant un estat, l'espanyol "com Turquia, un estat repressor que no respecta la llibertat d'expressió".

Cuixart ha agraït el suport rebut a altres zones de l'Estat espanyol que es va visualitzar en diverses concentracions i ha afirmat que no hi ha ni hi haurà un conflicte entre "pobles germans".

El líder d'Òmnium ha valorat que el que està fent el moviment independentista és "una revolució en tota regla". "Gaudiu, obriu els ulls perquè això no passa cada cop", ha dit als concentrats davant del TSJC