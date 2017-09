Barcelona donarà un «carnet de veïnatge» als immigrants sense papers

L'Ajuntament de Barcelona començarà a emetre al novembre un «document de veïnatge» per evitar l'internament al CIE de veïns de la ciutat en situació irregular. Els barcelonins en situació irregular el podran sol·licitar a qualsevol de les Oficines d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona, des d'on, una vegada acreditats els requisits per presentar la sol·licitud, se'ls citarà a la Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants.

El «carnet de veïnatge» tindrà una validesa de dotze mesos des de la data de l'emissió i servirà per acreditar la integració a la ciutat amb la finalitat d'evitar un procediment d'internament i expulsió d'aquestes persones. La Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants serà l'encarregada de realitzar una entrevista i de recollir les dades i documents sol·licitats per acreditar el document de veïnatge.

La iniciativa se sustenta en el fet que la Llei 10/2010 d'Acollida (art. 21) atribueix als ens locals la competència per «prestar el servei de primera acollida a les persones empadronades», així com de «fomentar les polítiques necessàries i prestar els serveis necessaris per garantir la cohesió social de la població i l'acollida i la integració dels estrangers immigrats».

L'ajuntament de Barcelona va assenyalar que encara que la tendència és la imposició de la sanció d'expulsió als residents sense permís de residència, els jutjats segueixen apreciant l'existència d'arrelament familiar, laboral i social com un element determinant.