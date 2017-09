Catalunya es queda sense autonomia financera

Els comptes de la Generalitat estan bloquejats des d'aquest dijous al matí després que el BOE hagi publicat l'ordre del Ministeri d'Hisenda declarant la no disponibilitat de crèdit en els serveis que no es consideren bàsics. Així, el Govern només pot fer efectius els pagaments compromesos prèviament i certificant per escrit que no es destinen a finançar el referèndum. Arran de la intervenció, és l'Estat qui a partir d'ara farà directament el pagament tant dels sous dels funcionaris com també de les factures dels proveïdors dels serveis públics fonamentals com l'educació, la sanitat i els serveis socials.

La interventora de la Generalitat, Rosa Vidal Planella, va tornar a enviar aquest dimecres al ministeri d'Hisenda els informes setmanals de pagaments exigits per Montoro. La decisió, feta amb el consentiment de la conselleria d'Economia i Hisenda, segons informen fonts de la mateixa, busca protegir la funcionària de l'actuació de la Fiscalia.

La negativa del vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, d'enviar els informes setmanals va portar que el divendres passat el consell de ministres aprovés una ordre que suposava la intervenció de les finances de la Generalitat.